Filippo Tortu - chi è il velocista italiano secondo solo a Mennea - : Ha 19 anni e al Meeting di Savona ha corso i 100 metri in 10.03, arrivando ad appena 2 centesimi dal record stabilito nel 1979 dalla Freccia del Sud. Ma lui non si accontenta e vuole scendere sotto i ...

Atletica : Filippo Tortu super a Savona - a un passo dal record di Mennea : Il giovane velocista lombardo a Savona ha vinto il duello con Marcell Jacobs e con un fantastico 10''03 ha realizzato il secondo miglior tempo italiano di sempre nei 100 metri, sfiorando lo storico primato di Pietro Mennea che resiste dal 1979. Tortu guarda avanti e pensa in grande: "Questa è stata una gara eccezionale, sono molto contento, ma il mio obiettivo sono gli Europei di agosto".Continua a leggere

Filippo Tortu ha stabilito il secondo miglior tempo italiano nei 100 metri : Il velocista Filippo Tortu ha stabilito il secondo miglior tempo italiano nei 100 metri correndo la finale del Meeting Internazionale di Savona in 10 secondi e 3 decimi: un tempo superiore di soli 2 decimi al record italiano fatto registrare da Pietro The post Filippo Tortu ha stabilito il secondo miglior tempo italiano nei 100 metri appeared first on Il Post.

Atletica - Filippo Tortu : “Sogno di abbattere il muro dei 10”. Jacobs mi ha stimolato - agli Europei possiamo fare cose super” : Ieri Filippo Tortu ha riscritto la storia dell’Atletica italiana, andando a realizzare al meeting di Savona lo straordinario tempo di 10.03 nei 100 metri, il secondo migliore di tutti i tempi per un italiano, alle spalle solo del leggendario Pietro Mennea, che fece 10.01 nell’ormai lontano 1979. Una prestazione davvero memorabile per 19enne che ha analizzato così la sua prova: “Devo essere onesto: non me lo aspettavo – ha dichiarato alla ...

Atletica – Filippo Tortu da sogno a Savona : trena il record di Pietro Mennea : Filippo Tortu fa sognare al meeting internazionale di Savona: 10.03 nei 100 metri, il giovane azzurro segna il secondo record di sempre, trema il record di Mennea Filippo Tortu da oggi è il secondo sprinter azzurro di sempre alle spalle del mito Pietro Mennea. Dopo il 10.09 della batteria, il campione europeo under 20 vola nella finale dei 100 metri del meeting internazionale di Savona in uno strepitoso 10.03 (vento +0.7), ad appena 2 centesimi ...

Filippo Tortu a 2 centesimi dal record dei 100 di Mennea : Roma, 23 mag. , askanews, Filippo Tortu da oggi è il secondo sprinter azzurro di sempre alle spalle del mito Pietro Mennea. Dopo il 10.09 della batteria, il campione europeo under 20 vola nella finale ...

Atletica - Filippo Tortu : “Gara eccezionale - 10.03 mi ha sorpreso! Obiettivo? Gli Europei” : Filippo Tortu non ha quasi parole per l’impresa compiuta oggi pomeriggio a Savona. Il 19enne ha corso i 100 metri in un fantasmagorico 10.03, portandosi a due centesimi dal record della leggenda Pietro Mennea. Il brianzolo, ora diventato il secondo italiano più veloce di tutti i tempi, è incredulo per quanto realizzato al Fontanassa come traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport: “È stata una gara eccezionale. ...

Atletica - Filippo Tortu riscrive la storia : 10.03 - secondo italiano all-time. Pietro Mennea nel mirino - tutti gli azzurri sotto i 10.10 : Filippo Tortu ha davvero riscritto la storia dell’Atletica leggera italiana correndo un pazzesco 10.03 sui 100m. Il 19enne ha fatto esplodere il Fontanassa di Savona e ha riscritto tutti i libri e i primati dentro i nostri confini. La sua prestazione, maturata con 0.7 m/s di vento a favore, ha scatenato l’entusiasmo di tutti gli appassionati della Regina degli Sport che non erano abituati a certi crono nella velocità pura. Basta ...

Atletica - Filippo Tortu vince finale 100 metri/ Meeting Savona : a due centesimi dal record di Mennea : Filippo Tortu, record personale a Savona: 10"03 sui 100 metri, a un soffio da Mennea per il velocista lombardo di soli 19 anni che si migliora di 12/100(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 19:17:00 GMT)

VIDEO Filippo Tortu vola sui 100 metri! Pazzesco 10.03 - a due centesimi dal record di Pietro Mennea! E Marcell Jacobs… : Filippo Tortu ha fatto saltare il banco al Meeting di Savona. Il 19enne ha corso un fenomenale 10.03 sui 100 metri (0.7 m/s di vento a favore) ed è così diventato il secondo italiano di tutti i tempi sulla distanza, a soli due centesimi dalla leggenda Pietro Mennea. Il brianzolo si è letteralmente superato al Fontanassa lasciandosi alle spalle Marcell Jacobs (10.08). Di seguito il VIDEO di una gara già entrata nella storia dell’atletica ...

Atletica - Filippo Tortu strepitoso 10.09 a Savona! Marcell Jacobs inverosimile 10.04 ma ventoso : Filippo Tortu e Marcell Jacobs si sono letteralmente scatenati nelle batterie dei 100 metri del Meeting di Savona. Sulla velocissima pista ligure i due velocisti italiani hanno piazzato due notevoli prestazioni che esaltano l’Atletica leggera italiana in avvio di una stagione che culminerà con gli Europei di Berlino. Il brianzolo ha corso uno sbalorditivo 10.09 con 1,2 m/s di vento a favore. Il 19enne è diventato il quarto italiano di ...

Atletica - Filippo Tortu corre 10.16 al debutto stagionale. Buona prestazione all’esordio verso gli Europei : C’era grande attesa attorno al debutto stagionale di Filippo Tortu e la promessa dell’Atletica leggera italiana non ha deluso le aspettative della vigilia. Il 19enne brianzolo non gareggiava all’aperto dallo scorso agosto quando disputò la semifinale dei Mondiali sui 200 metri. Oggi a Rieti ha corso i 100 metri in un ottimo 10.16 (con però 1,5 m/s di vento a favore): si tratta del suo secondo miglior tempo, a un solo centesimo ...

Atletica - Filippo Tortu : 'Sto bene - non vedo l'ora di gareggiare. Jacobs? Fortissimo - ma non c'è rivalità. Voglio il personale' : La collaborazione con Fabrizio Donato e Andrew Howe è invece rimasta legata ai suoi soggiorni a Roma visto che è iscritto alla facoltà di economia alla Luiss. Il 20enne ha definito anche il ...