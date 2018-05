Filippo Inzaghi verso il Bologna | ecco quanto guadagnerà

Il Bologna cambia : Donadoni esonerato - arriva Filippo Inzaghi : Il Bologna ha terminato il campionato in quindicesima posizione a quota 39 punti, in coabitazione con il Cagliari di Lopez che si è dovuto giocare fino all'ultima giornata la salvezza. Dietro ai felsinei solo la Spal a quota 38 e le tre retrocesse Crotone, Hellas Verona e Benevento. La stagione del Bologna è stata disastrosa negli ultimi due mesi di stagione ha raccolto la miseria di una vittoria, tre pareggi e ben sei sconfitte.Donadoni non è ...

Serie B - 3 turni di stop a Mora e uno al tecnico Filippo Inzaghi : Il giudice sportivo della Serie B ha inflitto tre giornate di squalifica, con ammonizione e diffida, al giocatore dello Spezia Luca Mora “per avere, al 41° del primo tempo (del match contro l’Ascoli, ndr), con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente con una gomitata al collo un calciatore avversario”. Un turno di stop per quattro giocatori: Giuseppe Loiacono (Foggia), Riccardo Brosco (Carpi), Andrea ...

Nazionale - Filippo Inzaghi : 'Mio fratello Simone profilo perfetto per la panchina azzurra' : ROMA - Superpippo Inzaghi , attuale allenatore del Venezia che milita in serie B, è intervenuto nel pomeriggio a Radio Radio . Tra i temi toccati anche il futuro del calcio italia e della Nazionale, ...

Filippo Inzaghi insieme ad un’ex corteggiatrice di Luca Onestini? FOTO : Luca Onestini: una sua ex corteggiatrice fidanzata con Filippo Inzaghi? Filippo Inzaghi dopo i continui tira e molla con l’ormai sua ex Alessia Ventura, sembrerebbe aver ritrovato l’amore. La fortunata sarebbe un’ex corteggiatrice di Luca Onestini, Angela Robusti. La ragazza era intervenuta a Uomini e Donne per cercare di rubare il cuore al bel Onestini, ma alla fine, come tutti sappiamo ad aver avuto la meglio era stata ...