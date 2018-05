Filippo Contri denunciato? Ora parla la madre | Mi sono rivolta a un avvocato

Grande Fratello 15 : Filippo Contri denunciato per maltrattamento di animali - la madre lo difende : Come se non bastasse, ora piovono anche le denunce su un concorrente del Grande Fratello ancora recluso all'interno della casa, si tratta di Filippo Contri. Il giovane consulente finanziario infatti è stato accusato e denunciato (Associazione Italiana difesa animali ed ambiente) dal presidente dell'associazione AIDAA Lorenzo Croce, per maltrattamento di animali. Contri durante una conversazione in giardino con il resto degli inquilini ...

GF 2018 - caos nella casa : Filippo Contri bersagliato - altre squalifiche? : Al GF 2018 si è sfiorata una nuova rissa ieri sera, in tarda serata: le anticipazioni di martedì 22 maggio prevedono squalifiche ed eliminazioni a sorpresa? Forse sono provvedimenti esagerati, ma dato che si sono creati precedenti di ogni tipo, mai dire mai. Se il Web chiede di squalificare un concorrente e lo fa in modo insistente, sollevando polveroni e rivolte in rete, alla fine è certo che la produzione prende almeno un provvedimento, che ...

Grande Fratello 15 - Filippo Contri a Lucia Orlando : "Vuoi rischiare con me o no?" (video) : E' a tutti gli effetti una tormentata relazione quella tra Lucia Orlando e Filippo Contri. Non c'è pace per la coppia che si era formata tra le mura della casa del Grande Fratello con tutti i buoni auspici. I tanti dubbi che stanno attanagliando la giovane commessa hanno messo difficili ostacoli davanti a Filippo che, coinvolto dal rapporto, ha messo un freno per le troppe incomprensioni avute.Subito dopo la puntata in prima serata, andata ...

GF - Luigi Favoloso contro tutti per Filippo : la verità sul cane di Contri : Grande Fratello, Luigi Favoloso difende Filippo Contri sui social: le nuove dichiarazioni sul cane del romano Filippo Contri ha ricevuto una bella tirata di orecchie da Barbara d’Urso. Alcune dichiarazioni del concorrente del Grande Fratello hanno fatto storcere il naso a molti telespettatori. Il romano ha raccontato ai suoi coinquilini il rapporto che lo lega […] L'articolo GF, Luigi Favoloso contro tutti per Filippo: la verità sul ...

Grande Fratello 15 - Filippo Contri 'ha commesso un reato e la pagherà' : la brutale minaccia di Barbara D'Urso : Nuove polemiche nella casa del Grande Fratello 15 legate al tema della violenza. Una volta fuori Baye Dame e Luigi Favoloso , nell'occhio del ciclone si torva Filippo Contri che ha scatenato l'ira ...

GF 2018 - caos nella casa : Filippo Contri bersagliato - altre squalifiche? : Al GF 2018 si è sfiorata una nuova rissa ieri sera, in tarda serata: le anticipazioni di martedì 22 maggio prevedono squalifiche ed eliminazioni a sorpresa? Forse sono provvedimenti esagerati, ma dato che si sono creati precedenti di ogni tipo, mai dire mai. Se il Web chiede di squalificare un concorrente e lo fa in modo insistente, sollevando polveroni e rivolte in rete, alla fine è certo che la produzione prende almeno un provvedimento, che ...

GF 15 - Filippo Contri : la madre lo difende sul maltrattamento del cane : Filippo Contri del GF 15 difeso dalla madre dopo la denuncia per maltrattamento di animali Nel corso della sesta puntata del Grande Fratello, andata in onda martedì 22 maggio in prima serata su Canale 5, Barbara D’Urso ha portato alla luce la denuncia ai danni di Filippo Contri per maltrattamenti sugli animali. In realtà la conduttrice non ha detto nulla sulla querela penale presentata alla Procura della Repubblica da Lorenzo Croce, ...

Gf - Barbara D'Urso condanna le parole di Filippo Contri : "Maltrattare un animale è un reato" : Nel corso della sesta puntata del Gf Nip, Barbara D'Urso non ha potuto fare a meno di toccare un tema molto delicato: la denuncia ai danni di Filippo Contri per maltrattamenti sugli animali.La denuncia, come abbiamo scritto qualche giorno fa, è stata sporta da Lorenzo Croce, presidente nazionale di AIDAA. Così la conduttrice del Gf Nip ha voluto chiarire con il diretto interessato cosa sta succedendo fuori dalla Casa. "In questi giorni - ha ...

LUCIA ORLANDO E Filippo Contri SI SONO LASCIATI/ Video : "È colpa anche di Danilo" (Grande Fratello) : Grande Fratello 2018, LUCIA ORLANDO e FILIPPO CONTRI si SONO LASCIATI ma continuano a cercarsi. Sguardi intensi e sorrisi tra i due e lei non accetta che sia finito tutto così. Il Video.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 23:20:00 GMT)

Filippo Contri - "I cani si educano a calci"/ Barbara d'Urso : "Tutto da chiarire" (Grande Fratello 2018) : Filippo Contri, "I cani si educano a calci": Barbara d'Urso ha sottolineato come vadano presi dei provvedimenti già stasera di fronte a una situazione non tollerabile. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 22:18:00 GMT)

Lucia Orlando e Filippo Contri si sono lasciati/ Video : la ragazza si avvicina a Tarzan? (Grande Fratello) : Grande Fratello 2018, Lucia Orlando e Filippo Contri si sono lasciati ma continuano a cercarsi. Sguardi intensi e sorrisi tra i due e lei non accetta che sia finito tutto così. Il Video.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 21:22:00 GMT)

Cristiano Malgioglio al veleno contro Filippo Contri prima della puntata del GF Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla quindicesima edizione del Grande Fratello [Video], il reality di Canale 5, che tornera' domani 22 maggio con una nuova imperdibile puntata. Le ultime novita' svelano che Cristiano Malgioglio ha scritto un post al veleno contro uno dei concorrenti della casa più spiata d'Italia. Ecco cos'è successo. Grande Fratello: Cristiano Malgioglio contro Filippo Contri Nuova polemica intorno al Grande ...

Grande Fratello 2018 - Lucia Orlando e Filippo Contri : amore finito (video) : Dopo giorni di tensione e pianti, Filippo, consigliato dall'amica Veronica, cerca un confronto con Lucia per parlare della loro storia: “a me quello che dispiace è vederti combattuta e mi sento responsabile” esordisce il ragazzo che si è reso conto più volte che la compagna non è a più suo agio con lui.prosegui la letturaGrande Fratello 2018, Lucia Orlando e Filippo Contri: amore finito (video) pubblicato su Gossipblog.it 21 maggio 2018 17:26.

GF15 - parla l’avvocato di Filippo Contri : “Gogna mediatica - valuteremo azioni legali” : Indietro 22 maggio 2018 2018-05-22T12:43:53+00:00 ROMA – Nuova polemica dalla casa del Grande Fratello. Il concorrente Filippo Contri ha affermato che, per far capire al suo doberman di non mordere altri animali, ha dovuto usare le “maniera forti”, aggiungendo di avergli fatto tagliare orecchie e coda.Per queste esternazioni, Contri è stato denunciato dagli animalisti. “Ho […] L'articolo GF15, parla l’avvocato di Filippo Contri: “Gogna ...