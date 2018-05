Fifa eWorld Cup | la fase finale del mondiale di FIFA a Londra dal 2 al 4 agosto!

Fifa eWorld Cup Grand Final 2018 : FIFA ed EA svelano che sarà Londra la città dove verrà incoronato il vincitore : Oggi Electronic Arts e la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) annunciano che le EA SPORTS FIFA 18 Global Series si concluderanno a Londra dal 2 al 4 agosto con la FIFA eWorld Cup Grand Final 2018, dove 32 contendenti si sfideranno per raggiungere il titolo di campione del mondo. La qualificazione per ottenere uno di questi 32 posti si svolgerà dal 28 al 30 maggio e dall'1 al 3 giugno ad Amsterdam dove 128 contendenti si ...

Fifa eWorld Cup 2018 : "Crazy_Fat_Gamer_" accede ai Global Series Playoff : Nel weekend del Comicon a Napoli si è disputato l'Italian Qualifier di FIFA 18, il torneo competitivo organizzato da ESL e Gazzetta dello Sport valido per i Global Series Playoff, la prossima fase di qualificazione per le finali della FIFA 18 eWorld Cup 2018.Diego Campagnani, meglio noto all'interno della community di FIFA con il nome di "Crazy_Fat_Gamer_" e giocatore del Team Qlash, ha ribaltato i pronostici sbaragliando gli avversari e ...

Questo weekend al Comicon di Napoli si svolgerà il torneo di FIFA 18 valido per i Playoff della Fifa eWorld Cup 2018 : Al Comicon di Napoli la sfida italiana valida per i Playoff del mondiale di FIFA 18. Il vincitore tra i 16 giocatori in gara accederà ai Playoff di giugno sulla strada verso la FIFA eWorld Cup 2018.Tutto è pronto per l'ESL FIFA 18 Italian Qualifier, il grande torneo competitivo di FIFA 18 che si terrà sabato 28 e domenica 29 aprile al Comicon di Napoli e che sarà valido per un posto ai Global Series Playoff, sulla strada verso la FIFA eWorld Cup ...

FIFA 18 Gazzetta eSports Challenge : in palio un posto per i Play Off della Fifa eWorld Cup! Fase finale al Comicon di Napoli. TUTTI i qualificati! : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai Play off della Fifa eWorld CUP, i mondiali di Fifa 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. Iscriviti al GRUPPO FACEBOOK La Fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione […] L'articolo Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge: in palio un posto per i Play Off della ...

FIFA 18 Gazzetta eSports Challenge : in palio un posto per i Play Off della Fifa eWorld Cup! Fase finale al Comicon di Napoli. TUTTI i qualificati! : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai Play off della Fifa eWorld CUP, i mondiali di Fifa 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. Iscriviti al GRUPPO FACEBOOK La Fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione […] L'articolo Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge: in palio un posto per i Play Off della ...

FIFA 18 Gazzetta eSports Challenge : in palio un posto per i Play Off della Fifa eWorld Cup! Fase finale al Comicon di Napoli. TUTTI i qualificati! : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai Play off della Fifa eWorld CUP, i mondiali di Fifa 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. Seguici su Instagram! La Fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione del […] L'articolo Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge: in palio un posto per i Play Off della ...

FIFA 18 Gazzetta eSports Challenge : in palio un posto per i Play Off della Fifa eWorld Cup! Fase finale al Comicon di Napoli. Ecco i primi 4 qualificati : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai Play off della Fifa eWorld CUP, i mondiali di Fifa 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. La Fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione del Comicon, il Salone […] L'articolo Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge: in palio un ...

FIFA 18 Gazzetta eSports Challenge : in palio un posto per i Play Off della Fifa eWorld Cup! Fase finale al Comicon di Napoli! : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai Play off della Fifa eWorld CUP, i mondiali di Fifa 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. La Fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione del Comicon, il Salone […] L'articolo Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge: in palio un ...

La “Copa TyC Sports” argentina diventa uno dei tornei di qualificazione alla Fifa eWorld CUP - il mondiale di FIFA 18 : Continuano ad arrivare, settimana dopo settimana, annunci di nuovi tornei di FIFA con licenza per la FIFA eWorld Cup che quindi metteranno in palio un posto per i prossimi mondiali di FIFA 18 che si disputeranno la prossima estate: ieri è stato il turno dell’argentina con la “Copa TyC Sports”, competizione organizzata nel paese sudamericano. […] L'articolo La “Copa TyC Sports” argentina diventa uno dei ...