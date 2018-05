Fifa 18 | nasce il Parma Calcio eSports | ecco come partecipare alle selezioni!

Fifa : nasce il mondiale per club a partire dal 2021 : L'idea della Fifa di creare un mondiale per club o meglio una competizione tra i migliori club del mondo, sta per diventare realtà. Infatti tutte le società invitate hanno dato il proprio consenso a partecipare e la Fifa potrebbe annunciare l'ufficialità del torneo prima dell'inizio dei Mondiali in Russia. Quali squadre competeranno? Al torneo prenderanno parte ben 24 squadre divise in 8 gironi. Le prime 12 squadre saranno europee mentre a ...