Ferrovie | Ansf | in 2017 101 incidenti | calano vittime ma è allarme pedoni 4

Ferrovie : Ansf - in 2017 101 incidenti - calano vittime ma è allarme pedoni : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Nel 2017 sulla rete ferroviaria nazionale e sulle reti regionali si sono verificati 101 incidenti : 97 sulle linee gestite da Rfi con 53 morti e 35 feriti e 4 sulle cosiddette ex-concesse con 3 decessi e 2 feriti. In totale le vittime sono state 93. Un dato inferiore al 2016 (124 vittime ) e sostanzialmente in linea con quello relativo agli anni precedenti. E’ quanto emerge dal rapporto 2017 , presentato ...

Ferrovie : Ansf - in 2017 101 incidenti - calano vittime ma è allarme pedoni (3) : (AdnKronos) – Gli incidenti alle persone provocati da materiale rotabile in movimento(escludendo i suicidi che non rientrano nelle statistiche Ansf) sono stati 75 sulla rete Rfi, ovvero l’80% degli eventi significativi con oltrel’86% delle vittime (76 vittime su 88 complessive), un dato in crescita negli ultimi tre anni. Sulle reti regionali invece non si sono registrati eventi nel corso del 2017.Dal confronto con altre realtà ...