Felipe Anderson ad un bivio | rinnovo o addio Lazio

Lazio-Inter - le pagelle : Anderson e Milinkovic super. Male Luiz Felipe : La Lazio perde 3 a 2 contro l'Inter nell'ultima giornata del campionato di Serie A 2017/2018 . In avvio Adam Marusic , con un tiro deviato da Ivan Perisic , sblocca il match. A sorpresa Danilo D'...

Lazio-Inter 2-1 La Diretta Nuovo vantaggio ?con Felipe Anderson : Si sfidano all'Olimpico Lazio ed Inter, in una partita che vale la stagione per entrambe le compagini: due risultati su tre infatti, manderebbero in Champions League la Lazio, che ha fallito il...

Diretta/ Lazio Inter (risultato live 2-1) info streaming video e tv : Felipe Anderson! Lazio di nuovo avanti : Diretta Lazio Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dello scontro per il quarto posto per la 38^ giornata Serie A (oggi 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 21:25:00 GMT)

Lazio-Inter e Sassuolo-Roma LIVE - coreografia clamorosa - contropiede fantastico di Felipe Anderson [FOTO] : 1/8 Foto Instagram ...

Calciomercato Lazio - Tare cerca il Felipe Anderson 2.0 : tutti i nomi : Il Calciomercato già impazza, la Lazio vuole farsi trovare pronta. Come riporta il Corriere dello Sport, i biancocelesti cercano un giovane capace di giocare dietro la punta in un 3-5-2 o da esterno in un 4-3-3. Ha bisogno di un nuovo Felipe Anderson, che sappia offrire maggiori variabili tattiche.

Lazio - Felipe Anderson fa rima con Champions League : 'Ci ritorni in mente forte come sei' è il motivetto più fischiettato dai tifosi della Lazio. E il pensiero non può che correre a Felipe Anderson. Non solo per la sua chioma di battistiana memoria ma ...

Diretta / Lazio Sampdoria (risultato live 2-0) info streaming video e tv : Nani sostituisce Felipe Anderson : Diretta Lazio Sampdoria, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bella sfida all'Olimpico tra due squadre che hanno bisogno di punti per l'Europa(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 16:30:00 GMT)

Lazio - Felipe Anderson la ciliegina sulla Champions : Vuole riportare la Champions a casa. Come nel 2015, Felipe ora può essere l'uomo della provvidenza. Comunque decisivo sempre negli ultimi due mesi. A Firenze quasi un tempo in panchina, adesso con ...

Diretta/Fiorentina Lazio (risultato live 3-4)streaming video e tv : Felipe Anderson e Luis Alberto la ribaltano! : Diretta Fiorentina Lazio: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Corsa all'Europa ancora viva per viola e biancocelesti, 33^ giornata di Serie A(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 22:19:00 GMT)

Lazio - Felipe Anderson e quel 'sempre a me' : i retroscena : Come rivela il Corriere dello Sport , a fine gara negli spogliatoi gli si sarebbe avvicinato Lotito in persona, lodandolo per la prestazione, per l'impegno e la voglia messa in campo. Il futuro di ...

Lazio - Felipe Anderson : 'Non pensiamo al Salisburgo - siamo una squadra esperta' : Prima del match contro la Roma, a Sky Sport, parla l'attaccante della Lazio, Felipe Anderson . Queste le sue parole: 'Tatticamente sappiamo cosa fare, siamo una squadra intelligente che gioca bene. siamo dei giocatori esperti, ma ora ...

LIVE Pagelle Salisburgo-Lazio - Europa League in DIRETTA : Simone Inzaghi sceglie Felipe Anderson e Immobile : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Salisburgo-Lazio, ritorno dei quarti di finale di Europa League alla RedBull Arena. I biancocelesti sono reduci dal 4-2 dell’andata, partita in cui avrebbero meritato una vittoria con margine ancora più ampio. Il 4-2, ovviamente, non li mette al sicuro anche considerando quanto fatto negli ultimi due giorni da Roma e Juventus, che hanno rimontato più di due gol di scarto, anche se ...