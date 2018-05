Fede Rossi intervista Sofia Reyes tra un duetto in 1 | 2 | 3 e la collaborazione con Jason

Rivoluzione a Italia's Got Talent : Federica Pellegrini e Mara Maionchi i nuovi giudici della prossima stagione : Sono Federica Pellegrini e Mara Maionchi i nuovi giudici di ' Italia's got Talent' che siederanno al tavolo al fianco dei veterani Claudio Bisio e Frank Matano. Con una giuria rinnovata al 50% il ...

Pd - il piccolo Nazareno di provincia : Letta a capo della Fondazione Rossini scelto dal sindaco di Pesaro Fedelissimo di Renzi : E’ vero che una somiglianza neanche tanto vaga con Figaro c’è: quello che tutto risolve, che tutto combina, che tutto compone. Ma non è per questo che il nuovo presidente della Fondazione Rossini Gianni Letta, storico sottosegretario alla presidenza del Consiglio di tutti i governi Berlusconi, attivissimo anche nelle ultime trattative e nelle consultazioni per la formazione di una maggioranza nell’impasse nata dopo le elezioni ...

Eurovision Song Contest 2018/ Finale - diretta : Serena Rossi e Federico Russo alle prove. Vincitore e scaletta : Eurovision Song Contest 2018, diretta Finale 12 maggio: grande attesa per Ermal Meta e Fabrizio Moro. La scaletta, i Paesi in gara e il meccanismo di voto.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:27:00 GMT)

Federico Russo/ Con Serena Rossi commenta la finale dell'Eurovision Song Contest 2018 : Federico Russo, voce amatissima di Radio Deejay, questa sera affiancherà Serena Rossi per commentare la finalissima dell'Eurovision Song Contest. Info, news e anticipazioni. (Pubblicato il Sat, 12 May 2018 06:33:00 GMT)

Quote rosa - la rivoluzione del Coni : dal prossimo mandato nei consigli Federali almeno il 30% di donne : Nello sport arrivano le “Quote rosa”. È una piccola rivoluzione per il mondo delle Federazioni e delle società sportive, dove lo squilibrio fra i generi nell’assegnazione delle cariche è ancora molto forte: il Coni ha stabilito che dal prossimo mandato, in tutti i consigli federali dovrà esserci almeno il 30% di componenti femminili. Dal calcio al tennis, dalla pallacanestro al nuoto, tutte le discipline più o meno note del nostro Paese ...

BonaFede - M5s - : "Se Luigi Di Maio non sarà il premier del prossimo governo - non ci sarà alcun governo" : "Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier, non eletto dai cittadini, determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica". A dirlo ai microfoni di 24 Mattino è Alfonso Bonafede , M5s, , intervistato da Luca Telese e Oscar Giannino. "A queste elezioni i cittadini hanno partecipato con entusiasmo e, quindi, va ...

BENJI & Fede - SCHERZO DI FedeRICO ROSSI A BENJAMIN MASCOLO A LE IENE/ Video - il disco stroncato dagli amici : BENJI & FEDE, SCHERZO di FEDErico ROSSI a BENJAMIN MASCOLO a Le IENE: a distanza di un anno dal primo, arriva la vendetta. Ecco chi si è reso complice di FEDE.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 23:23:00 GMT)