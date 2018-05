“Fateci salire senza biglietto” Due africani menano i controllori

ilgiornale

(Di giovedì 24 maggio 2018) Ennesimo episodio di violenza sui treni. Duedelle Ferrovie dello Stato sono stati picchiati da dueai quali avevano semplicemente chiesto di mostrare un regolare biglietto.Il fatto è accaduto presso la stazione ferroviaria di Quarto d"Altino, in provincia di Venezia, attorno alle 11 del mattino. Qui, duedi 25 anni hanno ripetutamente ignorato le richieste di mostrare il documento di viaggio e sono stati allora bloccati dai due ispettori Fs, che si sono posti innanzi alle porte del convoglio per impedir loro di entrare nel vagone, richiamando l'attenzione anche del capotreno.Si è acceso un parapiglia: i duehanno iniziato a spintonare e insultare gli operatori delle Ferrovie, prendendoli addirittura per il collo: entrambi rimarranno feriti, seppur lievemente. Per di più, secondo quanto scrive Il Gazzettino, uno dei due stranieri avrebbe ...