Farah | costretta ad abortire in Pakistan | è finalmente rientrata in Italia

Costretta ad abortire in Pakistan - oggi Farah è rientrata in Italia : Farah, la ragazza Pakistana residente a Verona che era stata riportata in patria con l'inganno per costringerla ad abortire, è tornata in Italia dopo alcuni giorni trascorsi nella residenza dell'...

Farah è tornata in Italia : la 19enne pakistana era stata costretta ad abortire dai genitori : La giovane era stata portata nel suo Paese dal padre con l'inganno (la partecipazione al matrimonio del fratello) e là costretta ad interrompere la gravidanza. Ha trascorso i giorni scorsi al sicuro nella residenza dell'ambasciatore Italiano a Islamabad.Continua a leggere

Farah - tornata in Italia ragazza pakistana costretta ad abortire/ Ultime notizie : è atterrata a Malpensa : Farah, tornata in Italia ragazza pakistana costretta ad abortire: è atterrata a Malpensa con un volo da Abu Dhabi dopo aver trascorso alcuni giorni nell'ambasciata Italiana ad Islamabad(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 09:58:00 GMT)

Ragazza pakistana costretta ad abortire - Farah è rientrata in Italia : La giovane era stata portata nel suo Paese dal padre con l'inganno, e la costretta ad interrompere la gravidanza

Ragazza costretta ad abortire in Pakistan - Farah torna in Italia - : La giovane, residente a Verona, era stata convinta ad andare in patria con il pretesto di partecipare al matrimonio del fratello. Ha trascorso i giorni scorsi al sicuro nella residenza dell'...

Ragazza costretta ad abortire in Pakistan - Farah torna in Italia : Ragazza costretta ad abortire in Pakistan, Farah torna in Italia La giovane, residente a Verona, era stata convinta ad andare in patria con il pretesto di partecipare al matrimonio del fratello. Ha trascorso i giorni scorsi al sicuro nella residenza dell'ambasciatore Italiano a Islamabad Parole chiave: ...

Costretta ad abortire in Pakistan : Farah domani rientra in Italia : Rientrerà in Italia, all'aeroporto di Milano Malpensa, domattina con un volo dal Pakistan, Farah, la 19enne attirata in patria con l'inganno dai suoi familiari nel febbraio scorso. I parenti l'...

Farah - costretta ad abortire in Pakistan - al sicuro in ambasciata : “Presto sarà in Italia” : Farah è al sicuro e dovrebbe tornare in Italia nei prossimi giorni. La diciannovenne Pakistana residente a Verona, portata con l’inganno dalla famiglia in patria e costretta ad abortire, attualmente si trova nella residenza dell’ambasciatore italiano a Islamabad. Lo ha annunciato il ministro Angelino Alfano.Continua a leggere

La polizia libera Farah : "Costretta ad abortire Ora punite mio padre" : Periferia di Islamabad. Quando i poliziotti pachistani hanno bussato alla sua porta, Farah ha capito che erano venuti per liberarla. La madre e la sorella hanno tentato invano di negare davanti agli ...

Giovane pakistana costretta ad abortire dai genitori - Farah è stata liberata : La ragazza residente a Verona ma portata in patria con l'inganno dalla famiglia e fatta abortire contro la sua volontà, è stata liberata dalla polizia pachistana. La liberazione possibile grazie all'intervento dell'ambasciatore messo in azione dalla Farnesina a seguito dei messaggi allarmanti che la stessa ragazza era riuscita a inviare alle amiche in Italia.Continua a leggere

PAKISTAN - LIBERATA Farah : ERA STATA COSTRETTA AD ABORTIRE/ Boldrini : “Vittima di una cultura oscurantista” : Islamabad, LIBERATA FARAH, la 19enne PAKISTANa che era STATA COSTRETTA ad ABORTIRE. La giovane aveva chiesto aiuto in chat. Boldrini commenta: “Vittima di una cultura oscurantista”(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 17:12:00 GMT)

Farah liberata a Islamabad : 19enne pakistana costretta ad abortire/ Al sicuro e in buone condizioni di salute : Pakistan, studentessa prigioniera: “costretta ad abortire”. 20enne di Verona sparita da mesi, si muove Farnesina e Amnesty: è stata liberata ad Islamabad dopo azione di polizia(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 16:18:00 GMT)

Costretta a tornare in Pakistan e ad abortire - Farah liberata dalla polizia a Islamabad : E' stata liberata Farah, la giovane Pakistana residente a Verona portata con l'inganno dalla propria...

PAKISTAN - “Farah LIBERATA A ISLAMABAD”/ 19enne costretta ad abortire da famiglia : presto rientro a Verona : PAKISTAN, studentessa prigioniera: “costretta ad abortire”. 20enne di Verona sparita da mesi, si muove Farnesina e Amnesty: è stata LIBERATA ad Islamabad dopo azione di polizia(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 14:28:00 GMT)