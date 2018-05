Facebook Mark Zuckerberg | “Ci scusiamo per gli errori commessi”

Il Marketplace di Facebook negli Stati Uniti apre una sezione per i professionisti del servizio a domicilio : Facebook aprirà negli Stati Uniti una sezione dedicata ai servizi a domicilio all'interno del Marketplace. Scopriamo insieme quale sarà il suo funzionamento L'articolo Il Marketplace di Facebook negli Stati Uniti apre una sezione per i professionisti del servizio a domicilio proviene da TuttoAndroid.

Facebook, incontro al Parlamento europeo con Mark Zuckerberg: "Ci scusiamo per gli errori commessi"

Marketing su Facebook e GDPR : cosa cambia? : Ulteriori informazioni Lo studio di strategie di Marketing su Facebook conformi al GDPR diventerà sempre più importante, visto anche che Facebook è ancora il social più utilizzato al mondo ed è un ...

Facebook - audizione di Mark Zuckerberg a Parlamento Ue il 22 maggio - : Il fondatore del social network si presenterà davanti alla Conferenza dei presidenti dell'Eurocamera. Al centro dell'incontro, l'utilizzo dei dati degli utenti alla luce dello scandalo Cambridge ...

Precoce è l'aggettivo che viene in mente guardando la parabola di Mark Zuckerberg, che a 34 anni è al momento una delle persone più invidiate e al contempo odiate al mondo. Il cortocircuito sui dati personali bistrattati da Facebook lo ha messo sul banco degli imputati dai parlamenti di tanti paesi, eppure al di là delle scuse la sua creatura appare ancora invincibile (i cali in Borsa sembrano un ricordo) e insostituibile. Il paradosso del ...

Facebook, rivoluzione blockchain, 4 nuove divisioni, una dedicata: le novità di Mark Zuckerberg. Grandi trasformazioni all'interna dell'azienda di Palo Alto: ecco tutte le ultime

Un nuovo sistema di protezione della privacy su Facebook chiamato "Clear history". Lo ha annunciato Mark Zuckerberg alla conferenza annuale degli sviluppatori della social media company, dove ha anche ammesso che "non aveva risposte abbastanza chiare" riguardo al controllo dei dati personali, durante la sua recente interrogazione di fronte al Congresso.Il CEO ha annunciato il nuovo tool, descrivendolo in un post come un "semplice controllo per ...

Si chiama "Local" ed è il software social che nasce dalle ceneri di Facebook Events. Per chi non lo ricorda Events non ha avuto vita facile (e duratura) e per questo Zuckerberg ha deciso di creare qualcosa di totalmente nuovo ma allo stesso tempo anche decisamente vecchio. Facebook Local è il nome della nuova applicazione lanciata dal sommo Mark che permette di scovare tutti gli eventi organizzati del mondo. È naturalmente gratuita e non ...

Centinaia di siti web ospitano strumenti per il tracciamento di altre società che raccolgono i dati dei visitatori Quando questi effettuano un'iscrizione usando la funzione di Login via Facebook. Il Login via Facebook (o Pulsante Accedi) permette ai siti web di far iscrivere i loro visitatori cliccando su un bottone che va a prendersi alcuni dati dei loro profili sul social (invece di far inserire i dati a mano). Ora, ...

Mark Zuckerberg sa tutto di te, ma proprio tutto, come si chiama il tuo gatto, quale cibo gli compri, chi sono i tuoi colleghi e quale scuola hai frequentato. Caro Clark Kent, Facebook sa che non sei un terrestre e che in realtà sei Superman. Come dici? Non ti sei mai iscritto al social network, non hai mai installato le app di Menlo Park sul tuo smartphone? Bene, sappi che esistono i profili ombra, cioè profili di persone che non si sono mai ...

Nel corso dell'udienza al Senato americano, Marck Zuckerberg ha smentito categoricamente la leggenda urbana secondo cui Facebook utilizza i microfoni degli smartphone per ottenere maggiori informazioni sui propri utenti.

Il fondatore di Facebook è stato chiamato a rispondere alle diverse domande da parte di 44 Senatori sia democratici che repubblicani, una sorta di interrogatorio trasmessa in diretta streaming. Mark ...