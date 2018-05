F1 | subito Red Bull a Monaco | brilla Ricciardo

F1 – Terminate le FP1 a Montecarlo : Red Bull subito al top con Ricciardo - le Ferrari inseguono [FOTO] : Le Red Bull dimostrano di gradire il circuito di Montecarlo, Ricciardo e Verstappen davanti a tutti nelle FP1. Hamilton davanti alle Ferrari Comincia sotto il segno delle Red Bull il lungo week-end di Montecarlo, le due monoposto del team di Milton Keynes dominano la prima sessione di prove libere con Daniel Ricciardo davanti a Max Verstappen. Il pilota australiano ferma il crono sull’1:12.126, precedendo il compagno di squadra di poco più ...

Credito a imprese e famiglie - l'Abruzzo arranca. La Uilca : "subito un osservatorio per affrontare le sfide" : Più in generale, i prestiti alle imprese con meno di venti dipendenti " dunque l'ossatura della nostra economia " sono diminuiti l'anno scorso dell'1,6 per cento, mentre sono aumentati dell'1,2 per ...

Premio Nobel : è maxi scandalo! Svezia nel caos. La notizia ha subito fatto il giro del mondo suscitando incredulità e indignazione. Cosa è successo : Ricordate il celebre film “Intrigo a Stoccolma” con Paul Newman? Ecco, ci troviamo più o meno in una situazione simile, cioè il caos intorno al Premio Nobel. Viktoria, principessa ereditaria di Svezia e popolarissima futura regina, avrebbe avuto una spiacevole esperienza con l’eminenza grigia dell’Accademia del Premio Nobel. Parliamo di Jean-Claude Arnault, 71 anni, il potente intellettuale francese marito della poetessa svedese Katarina ...

“La verità su Corona e Silvia Provvedi”. Gossip bomba. La notizia della loro rottura (causa Belen) aveva fatto subito il giro del web. Ma con questi tre nomi in ballo non poteva finire semplicemente così. L’ultimo incredibile sviluppo dell’intrigo amoroso : Facciamo un passo indietro: Fabrizio Corona e Silvia provvedi si sono lasciati. I motivi? Diversi, tra cui Belen. La Rodriguez infatti, che con Corona ha passato alcuni anni, si era incontrata con lui nei giorni scorsi in un lussuoso albergo milanese. Su quell’incontro, subito al centro del Gossip (con Andrea Iannone lontano impegnato con la Moto Gp) il settimanale Chi, sempre vicino alla showgirl argentina, ha spiegato che non è ...

“Togli subito quel post da Instagram”. Poi la aggredisce : il padre su tutte le furie per lo scatto della figlia perde il controllo e si arma di cesoie. L’orrore che ha sconvolto gli abitanti di Monza : Un post pubblicato su Instagram, di quelli che ogni giorno si vedono a bizzeffe e che si confondono nel mare dei contenuti social. E che però ha scatenato un’aggressione violentissima da parte dei genitori nei confronti di una ragazzina di soli 13 anni, colpevole di aver lanciato in rete quel contenuto considerato inopportuno. La giovane vive nel Vimercatese, in provincia di Monza, dove come riportato dal Messaggero si è svolta ...

Real Madrid-Juventus - Del Piero sprona i bianconeri : 'Bisogna crederci - magari con un gol subito...' : Fresco di consacrazione nella ' Hall of Fame ' del calcio italiano , creata nel 2011 dalla FIGC per celebrare chi ha reso grande nel mondo il calcio italiano in vari ambiti, , cerimonia svoltasi il 9 ...

“Tiratemi fuori subito!”. Pubblicità e - nel frattempo - la Palapa ‘esplode’. Succede l’incredibile all’Isola dei Famosi. Dopo quell’accusa pesantissima - Jonathan non si tiene più e vomita tutto. Alessia Marcuzzi e lo studio a bocca aperta : Forse pochi ci avrebbero scommesso, ma Jonathan Kashabian è riuscito a eliminare Alessia Mancini, la naufraga data per favorita da settimane ‘caduta’ al televoto con il 56% delle preferenze. E così, a un passo dalla finalissima, la ex Letterina ha salutato l’Honduras per sempre, perché si è rifiutata di continuare l’avventura come concorrente ‘sospesa’: “Ho una famiglia a casa che mi ...

Fabrizio Frizzi santo subito? L'incredibile proposta di 'DiPiù' : E io, come postulatore, sono toccato dal grido del popolo che ha eletto Fabrizio a esempio di bontà, che si rivolge a lui come farebbe con chi ha più caro al mondo, una mamma, o un papà o un fratello,...

Belen e Stefano - siparietto con frecciatina a Verissimo. Incredibile ma vero : Silvia Toffanin si collega con l’Isola e De Martino si presta ad introdurre in studio la sua ex moglie. subito dopo - lei - dice quella cosa che manda in tilt i fan… : C’è poco da fare quando si parla di loro vengono sempre gli occhi a cuore e quando capitano occasioni come questa, cioè di vederli insieme, tutti i fan vanno su di giri. Tutti sperano sempre che in un modo o nell’altro e in un futuro più o meno prossimo, loro due possano tornare insieme. Belen e Stefano di nuovo riuniti a Verissimo. Merito di Silvia Toffanin, che ha chiesto all‘inviato dell’Isola dei Famosi di presentare l’ex ...

Trony - a rischio 100 posti in Piemonte. Frediani - M5S - : 'subito un tavolo in Regione' : Un altro centinaio di posti di lavoro è a rischio in Piemonte . Lo denuncia il Movimento 5 Stelle , che chiede di convocare un tavolo sulla vicenda Trony e sui circa 100 esuberi annunciati nei punti ...