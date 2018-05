F1 | Ricciardo non si fida di Ferrari e Mercedes | “sarà una grande battaglia per la pole

F1 - Ricciardo non si nasconde : “la Ferrari è forte a Montecarlo - ma qui possiamo vincere anche noi” : Daniel Ricciardo ha parlato del Gp di Montecarlo, sottolineando come la Red Bull sia competitiva per puntare alla vittoria Fascino ed eleganza, lusso e… velocità. Il Gp di Montecarlo è questo e altro, un condensato di emozioni e spettacolo che rende la gara del Principato tra le più attese in calendario. Lapresse Dopo essere giunto secondo nella scorsa stagione, Daniel Ricciardo punta quest’anno al bersaglio grosso vista anche la ...

F1 – Vettel non ha paura di dire la verità : la risposta alla fan di Ricciardo è… sincera! [VIDEO] : Sebastian Vettel senza peli sulla lingua: il tedesco e la sincera risposta alla fan di Daniel Ricciardo E’ andato in scena domenica il quinto appuntamento della stagione 2018 di F1. A trionfare sul circuito del Montmelò, a Barcellona, è stato Lewis Hamilton, autore di un’eccellente prestazione in pista. Alle spalle del britannico il suo compagno di squadra Valtteri Bottas e Max Verstappen. Weekend complicato in casa Ferrari, con ...

F1 - Max Verstappen : “Non cambierà il mio rapporto con Ricciardo. Dobbiamo pensare al bene della squadra” : E’ un Max Verstappen molto “politically correct” quello che torna sull’incidente del GP di Azerbaijan 2018 che lo ha visto protagonista nel corso del 39° giro insieme al suo compagno di squadra Daniel Ricciardo. Un crash che tante polemiche ha alimentato, specie sull’agire del pilota olandese Red Bull, ritenuto da alcuni degli addetti lavori, il principale responsabile dell’accaduto. Tuttavia, Max sembra già ...

Max Verstappen e Dani Ricciardo in coro - GP Azerbaijan 2018 : “Chiediamo scusa al team - non dovevamo toccarci. Ne parleremo” : Max Verstappen e Daniel Ricciardo si sono toccati durante il GP di Azerbaijan 2018: l’australiano ha tamponato l’olandese da dietro sul rettilineo. Incidente brutto per le Red Bull ma i due piloti sono d’accordo sul chiedere scusa al team come hanno dichiarato a Sky Sport. MAX Verstappen: “Non importa come è successo, è un cosa negativa per il team. Non dovevamo andare addosso uno all’altro, già prima avevamo fatto ...

FORMULA 1 - VETTEL : “Ricciardo IN FERRARI? CORRE BENE”/ Il pilota Red Bull : "Non faccio la seconda guida" : FORMULA 1, VETTEL: “RICCIARDO in FERRARI? CORRE BENE”. Raikkonen sereno: “Sono 15 anni che sento storie...”. Intanto la Scuderia di Maranello si prepara per il prossimo GP in Azerbaigian(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 23:54:00 GMT)

Ricciardo : “Mai parlato con la Ferrari - ma non farei il secondo” : Ricciardo: “Mai parlato con la Ferrari, ma non farei il secondo” “Alla Red Bull ho passato molto tempo, partendo dallo junior team, ma bisogna valutare alcune cose giunti a un determinato punto”. Sono parole dal forte sapore d’addio quelle pronunciate da Daniel Ricciardo nella conferenza stampa a Baku in vista del Gp dell’Azerbaigian. La chiusura […]

Ferrari - Vettel : 'Ricciardo-Ferrari? Non posso aiutarlo io a firmare' : Un anno fa a Baku ci fu un contatto con Hamilton, ora Vettel torna in Azerbaigian con lo spirito di chi deve "vendicare" quanto accaduto in Cina dopo il botto in Cina con Verstappen : "Non volevo ...

Formula1 Ricciardo : "Non lascio la Red Bull per fare il secondo altrove" : un Daniel Ricciardo sorridente quello che si presenta davanti ai microfoni a Baku, alla vigilia del GP dell'Azerbaigian, e che lucida ancora la coppa della vittoria in Cina: "È stata speciale - dice l'...

Formula1 - Vettel : "Ricciardo in Ferrari? Non posso aiutarlo io a firmare..." : "Come mi vedrei con Ricciardo compagno di squadra? Eh non posso aiutarlo. Qui si tratta di mettere la firma su un pezzo di carta. E non posso essere io ad aiutare a farlo". Scherza Sebastian Vettel ...

Daniel Ricciardo - GP Azerbaijan 2018 : “Non sarà facile ripetermi dopo Shanghai. Sul futuro…” : dopo il brillante successo nel Gran Premio della Cina, condito da una serie di sorpassi mozzafiato, è Daniel Ricciardo a prendere la scena (con un sorriso davvero notevole stampato in faccia) nel corso della conferenza stampa che sancisce il via ufficiale del GP dell’Azerbaijan 2018 (clicca qui per programma e tv). Il vincitore di Shanghai torna sulle emozioni che gli ha regalato la gara cinese: “Inizierei con il dire che non ho ...

F1 Red Bull - Ricciardo : «Non voglio firmare un contratto lungo» : CONCORRENZA L'australiano ha poi proseguito: ' Non voglio firmare un contratto lungo, non so ancora in quale direzione questo sport stia andando, l'ideale sarebbe un contratto biennale. voglio la ...