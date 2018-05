F1 | Raikkonen non si sbilancia | “il feeling con la macchina è buono | ma c’è qualcosa da

F1 - Raikkonen : “Se resto in Ferrari? Non decido io”/ Vettel : “Con lui niente strategie o giochi psicologici” : F1, Raikkonen: “Se resto in Ferrari? Non decido io”. Vettel vota Kimi: “Con lui niente strategie o giochi psicologici”. Ma le ipotesi Leclerc o addirittura Hamilton non gli dispiacciono...(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:05:00 GMT)

F1 - Kimi Raikkonen : “Io mi diverto ancora a correre. Non decido io sulla mia permanenza in Ferrari” : Sono tanti i nomi che si stanno facendo sul pilota che affiancherà Sebastian Vettel, in Ferrari, dall’anno prossimo. L’australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) ed il monegasco Charles Leclerc (Sauber-Alfa Romeo) sono i più gettonati: il pilota aussie è da tempo tra i migliori in F1 e sogna di andare ricostituire la coppia che si vide in RB mentre il giovane driver, già nell’orbita della scuderia di Maranello per il suo rapporto ...

F1 - Raikkonen e il futuro in Ferrari : “non decido io - ma non devo dimostrare più niente” : Kimi Raikkonen ha parlato del proprio futuro con la Ferrari, sottolineando come sia una decisione che non dipenda da lui Il futuro ancora tutto da scrivere, un Gp di Montecarlo da provare a vincere per mettere un mattoncino fondamentale in vista del rinnovo. Kimi Raikkonen ha voglia di stupire, la gara in programma nel Principato è l’ennesima chance per ribadire la propria competitività, dopo la sfortuna avuta in questo inizio di ...

F1 - Mondiale 2018 : il secondo motore di Kimi Raikkonen non ha danni strutturali. Solo un problema elettrico : Non era iniziato nel migliore dei modi il weekend per Kimi Raikkonen in Spagna. Il finlandese, nel corso delle prove libere 2, era stato costretto ad interrompere anzitempo il proprio lavoro in pista a causa di un’anomalia riscontrata sulla power unit della sua SF71H. I tecnici del Cavallino Rampante si erano subito attivati per verificare l’origine del problema. Inizialmente si riteneva o, per meglio dire, si sperava, che fosse il turbo a non ...

F1 Spagna - Raikkonen : «L'auto non aveva più potenza» : BARCELLONA - Kimi Raikkonen ha dovuto rinunciare alla quarta posizione nel Gran Premio di Spagna per il ritiro dovuto ad un calo della potenza della vettura al 26° giro. Ecco come il pilota ...

Kimi Raikkonen - GP Spagna 2018 : “Alla Ferrari è mancata la spinta. Faremo verifiche. Stesso problema delle libere? Non lo so” : Kimi Raikkonen si è dovuto ritirare nel corso del 25esimo giro del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Il finlandese era in piena lotta per il quarto posto ma purtroppo la sua Ferrari ha perso di potenza e lo scandinavo è così stato costretto a parcheggiare la propria monoposto ai box. Morale davvero molto basso per Kimi Raikkonen che è stato molto laconico nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport al termine della gara: “Mi ...

Gp Spagna - Raikkonen : 'Non sono contento - sessione complicata' : Roma, 12 mag. , askanews, Kimi Raikkonen non è contento della sua qualifica per il Gp di Spagna che lo vedrà domani partire in seconda fila, dalla quarta piazzola. 'Non sono contento ha detto sessione ...

Formula 1 - Vettel dopo qualifiche GP Spagna : 'Ultimo giro buono'. Raikkonen : 'Non sono contento' : Al GP di Spagna seconda fila tutta Ferrari . "sono stato contento del giro ma il primo tentativo non era stato buono, meglio l'Ultimo, ho avuto comunque buone sensazioni ma alla fine ho visto che ...

Kimi Raikkonen - GP Spagna 2018 : “Non sono contento del risultato - ho provato a fare qualcosa di diverso ma non è servito..” : Non ha troppa voglia di parlare, e non è una novità, Kimi Raikkonen al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna. Il finlandese si è classificato in quarta posizione ad oltre quattro decimi dalla pole position di Lewis Hamilton e, nella lotta interna con Sebastian Vettel, ha accusato ben tre decimi di distacco. Una Q3 che non è andata propriamente giù ad “Ice Man”, che non l’ha certo nascosto con le sue parole. ...

F1 - Esteban Ocon attacca Kimi Raikkonen : “Inutile chiarire con lui perché non parla” : Non è proprio andato giù ad Esteban Ocon, pilota della Force India, il contatto nel primo giro avuto con la Ferrari di Kimi Raikkonen. I due sono venuti a contatto all’ingresso di curva 3, finendo contro il muro. Un’entrata del finlandese ed una chiusura decisa di Ocon ha portato all’incidente, valutato come “crash di gara” da parte della FIA. “La gara di domenica è stata un vero peccato. Ho fatto un’ottima ...

Il nuovo Raikkonen non va maltrattato : la Ferrari ci pensi : Primo e secondo in qualifica, terzo e ottavo all'arrivo: il disastro Ferrari in Cina si spiega col veleno delle cifre. Un'amarezza profonda perché la Ferrari, oggi, dispone della macchina migliore in ...

F1 Cina - Raikkonen : «Se non mi fossi fermato - ci saremmo scontrati con Vettel» : SHANGAI - Secondo podio della stagione per Kimi Raikkonen, terzo in Cina dietro Ricciardo e Bottas: ' Dopo la sosta la macchina era veloce, avevo un buon ritmo - afferma - Eravamo un po' nella terra ...

F1 Cina - Raikkonen felice a metà : «Non era quello che volevo» : SHANGAI - Un bravissimo Raikkonen resta dietro al compagno di squadra Vettel. Soddisfazione a metà, dunque, per il pilota Ferrari, che domani scatterà comunque in prima fila. 'La prova non è stata ...