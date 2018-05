F1 | la permanenza di Arrivabene in Ferrari non è così scontata | tutti i possibili scenari

sportfair

(Di giovedì 24 maggio 2018) Al termine di questa stagione scadrà il contratto di Maurizio, il rinnovo non è poiscontato Il Gp di Montecarlo reca con sé non solo fascino e spettacolo, ma anche le prime trattative di mercato che entrerà nel vivo nelle prossime settimane. Curioso che tra i primi cinque piloti della classifica mondiale, quattro siano in scadenza alla fine del 2018, anche se per quanto riguarda Lewis Hamilton, il prolungamento è dietro l’angolo. © Photo4 / LaPresse In casanon si valuta solo il futuro di Raikkonen, ma anche quello di Maurizio, il cui contratto si esaurirà a fine campionato. Gliche si aprono davanti al team principal in rosso sono molteplici, in primis quello che riguarda la, che dovrebbe considerarsi automatica nel caso in cui lariesca a vincere un titolo mondiale. Ma non è escluso che sia lo stessoa ...