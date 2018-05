F1 - Ferrari | Vettel rivela | ' Punterei su Raikkonen | se dovessi scegliere con chi guidare'

Formula 1 - Vettel e la sorprendente apertura su Hamilton in Ferrari Video : Siamo ormai entrati ufficialmente nella settimana che portera' la Formula 1 verso il Gran Premio di Monaco [Video], che scattera' domenica 27 maggio alle ore 15:10. Come da tradizione, gli appuntamenti con la corsa monegasca si aprono in anticipo perché, tra show-business e glamour, il mercoledì è dedicato alle conferenze stampa di rito dei piloti, mentre il giovedì le vetture sono gia' in pista per le prime prove libere. A partire dal sabato, ...

F1 - Raikkonen : “Se resto in Ferrari? Non decido io”/ Vettel : “Con lui niente strategie o giochi psicologici” : F1, Raikkonen: “Se resto in Ferrari? Non decido io”. Vettel vota Kimi: “Con lui niente strategie o giochi psicologici”. Ma le ipotesi Leclerc o addirittura Hamilton non gli dispiacciono...(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:05:00 GMT)

Formula 1 - Hamilton : 'Io in Ferrari? In futuro non con Vettel' : 'Sono pronto a gareggiare con tutti. In questo sport vuoi sempre lottare con i migliori, come Seb, Button e Alonso, perché ti aiuta a crescere e arrivare al limite anche se sono nella tua squadra, perché ti spingono al limite e ti tirano fuori il ...

F1 - Gp Monaco - Vettel apre ad Hamilton 'Insieme in Ferrari Non mi dispiacerebbe' : Non sto discutendo con nessuno, né sto valutando altre proposte, semplicemente non vedo il motivo per affrettare le cose - la precisazione del campione del mondo -. Il contratto è lì, in vigore, mi ...

Vettel : 'Sensazioni positive - la Rossa è migliorata. Leclerc in Ferrari? Non decido io' : La sua posizione è ben salda grazie a un contratto con il Cavallino firmato fino al 2020, ma il quattro volte campione del mondo potrebbe trovarsi a dividere il box con un nuovo compagno di squadra. "...

Formula Uno - Vettel : 'Hamilton in Ferrari? Mi piacerebbe' : TORINO - ' Hamilton con me in Ferrari? Non mi dispiacerebbe, ma sono felice del rapporto con Raikkonen '. Così Sebastian Vettel , pilota della Ferrari , nel corso della tradizionale conferenza stampa ...

Formula 1 - mercato piloti Ferrari : Vettel lancia la bomba su Hamilton : La stagione di Formula 1 sta regalando grandi emozioni, in particolar modo continua il sempre più avvincente duello tra Ferrari e Mercedes, la Rossa aveva iniziato la stagione in modo importante, poi un calo e qualche errore di troppo nelle ultime gare, ad approfittarne è stato il campione del mondo Lewis Hamilton che adesso guida la classifica generale. Nel frattempo arrivano importanti aggiornamenti sul mercato piloti del futuro, ecco le ...

Vettel : 'Io e Hamilton in Ferrari? Non mi dispiace' : 'Lewis come compagno di squadra? Non saprei, non mi dispiacerebbe anche se sono molto contento del mio rapporto con Kimi'. Sebastian Vettel non avrebbe problemi a fare coppia in rosso con il pilota ...

F1 - Ferrari - Vettel torna sul GP di Spagna : 'Ci è mancato qualcosa' : ... ma penso che dobbiamo affrontare e risolvere i problemi che non ci hanno permesso di essere abbastanza veloci ", ha concluso il quattro volte campione del mondo. Vota questo Articolo

Ferrari - Vettel e Raikkonen si raccontano : una curiosa intervista in auto : Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen per una volta nella stessa auto. E' successo in occasione di una curiosa intervista promossa da Shell Motorsports. E il risultato è decisamente curioso, con i due ...

Formula 1 - Vettel sul caso gomme : 'Con le solite la Ferrari sarebbe andata peggio in Spagna' : Sebastian Vettel è tornato a parlare del caso gomme al termine della prima giornata di test a Montmelò, Il pilota tedesco della Ferrari ha effettuato prove comparative tra gli pneumatici utilizzati ...

F1 - la Ferrari soffre : Hamilton vince il Gp di Spagna - dominio Mercedes e Vettel quarto : Ferrari , tutto da rifare. Il campione del Mondo Lewis Hamilton , su Mercedes , vince il Gp di Spagna di Formula 1 davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas e la Red Bull di Max Verstappen . ...

GP di Spagna - vince Hamilton davanti a Bottas - la Ferrari di Vettel ai piedi del podio : Il tedesco punta a riprendersi la vetta della classifica che ha avuto in pugno sin dall'inizio della stagione e che due settimane fa a Baku in Azerbaijan gli è stata sfilata dal campione del mondo in ...

GP Spagna - il trionfo di Hamilton : Ferrari ko - Vettel ai piedi del podio : TRAGUARDO - Hamilton passa primo sotto la bandiera a scacchi con grande tranquillità. Alle sue spalle il compagno di squadra Bottas. Finisce sul podio anche Max Verstappen con la Red Bull che...