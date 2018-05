F1 | Biglietti GP Monaco 2018 | come acquistare i tickets per il fine settimana di

Il Volo in concerto a Monaco : prezzo dei Biglietti con cena per l’evento speciale a luglio : Il Volo in concerto a Monaco per un concerto speciale con cena. L'evento si terrà martedì 31 luglio 2018 presso la Salle des Etoiles in occasione del Monte-Carlo Sporting Summer Festival. L'età minima richiesta per accedere all'evento è di 7 anni e i biglietti sono acquistabili sul it.montecarlolive.com, non sui circuiti tradizionali utilizzati per le prevendite. Per accedere alla cena-spettacolo è richiesto il pagamento di un biglietto ...