F1 | analisi prove libere GP Monaco 2018 | Red Bull imprendibili | Ferrari e Mercedes

MotoGP - GP Francia 2018 : analisi prove libere. Bene Andrea Dovizioso e le Yamaha - ma Marquez spaventa : I primi novanta minuti di prove libere del Gran Premio di Francia della MotoGP hanno regalato diversi spunti interessanti. Dalla sorpresa di una Ducati migliore moto di questo venerdì, alla risalita della Yamaha, alla ennesima conferma di Marc Marquez. Tra temperature basse, specialmente al mattino, e numerose scivolate, andiamo ad analizzare nello specifico le prime due sessioni di prove libere disputate a Le Mans. Andrea Dovizioso non solo ha ...

F1 - GP Spagna 2018 : analisi prove libere. Grande equilibrio al Montmelò. Mercedes da battere - ma Red Bull e Ferrari sono vicine - specie in ottica gara : Le prime prove libere del Gran Premio di Spagna 2018 (clicca qui per programma e tv) ci hanno regalato alcune conferme e diverse novità. In primo luogo ci hanno ribadito che la Mercedes si trova su uno dei circuiti preferiti, sia per la vettura che per i suoi piloti. Valtteri Bottas ha fatto segnare il miglior tempo nella FP1, mentre Lewis Hamilton nel pomeriggio ha fissato un ottimo 1:18.259. Con il passare dei minuti, però, Red Bull e Ferrari ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 analisi prove libere : la Red Bull impressiona soprattutto sul passo gara - ma Ferrari e Mercedes non sono lontane : La prima giornata di prove libere del Gran Premio di F1 dell’Azerbaijan si è disputata a Baku, ma sembrava di essere a Milton Keynes. Le Red Bull, infatti, hanno letteralmente impressionato sia sul giro veloce che, forse soprattutto, sul passo gara, sia con Daniel Ricciardo che con Max Verstappen. I rivali sembrano costretti ad inseguire con la Ferrari che, dopo un inizio decisamente complicato, ha dimostrato di essere meno lontana di ...

F1 - analisi prove libere GP Cina 2018 : la Mercedes è davanti - ma Ferrari e Red Bull sono più vicine del previsto - ancora bene Renault e Haas - ... : Si è conclusa la prima giornata di prove libere del Gran Premio della Cina , clicca qui per la cronaca, , terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2018, e ci ha già regalato diversi spunti. Ogni analisi, al momento, è assolutamente parziale, dato che questo venerdì ha visto temperature ...

F1 - analisi prove libere GP Cina 2018 : la Mercedes è davanti - ma Ferrari e Red Bull sono più vicine del previsto - ancora bene Renault e Haas - sprofonda la Williams : Si è conclusa la prima giornata di prove libere del Gran Premio della Cina (clicca qui per la cronaca), terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2018, e ci ha già regalato diversi spunti. Ogni analisi, al momento, è assolutamente parziale, dato che questo venerdì ha visto temperature basse, vento e anche pioggia, tutte condizioni che non vedremo in gara, quando regneranno (o quantomeno dovrebbero regnare) sole e temperature più miti. Ad ...

F1 - analisi prove libere GP Cina 2018 : la Mercedes è davanti - ma Ferrari e Red Bull sono più vicine del previsto - ancora bene Renault e Haas - sprofonda la Williams : Si è conclusa la prima giornata di prove libere del Gran Premio della Cina (clicca qui per la cronaca), terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2018, e ci ha già regalato diversi spunti. Ogni analisi, al momento, è assolutamente parziale, dato che questo venerdì ha visto temperature basse, vento e anche pioggia, tutte condizioni che non vedremo in gara, quando regneranno (o quantomeno dovrebbero regnare) sole e temperature più miti. Ad ...

F1 - analisi prove libere GP Bahrein 2018 : Ferrari ottime su giro veloce e passo gara - Mercedes indietro - Red Bull costanti : La prima giornata del fine settimana del Gran Premio del Bahrein di Formula Uno ci ha regalato diverse sorprese. Si può parlare di un venerdì davvero sugli scudi per la Ferrari e, già di per sè, questa potrebbe essere la prima vera notizia. Arrivando sul tracciato di Sakhir, infatti, tutti immaginavano ancora una volta la Mercedes davanti a tutti a dettare legge, e invece le “Frecce d’argento” hanno accusato ben mezzo secondo ...

Formula 1 GP d'Australia 2018 - l'analisi delle prove libere : Lo stint realizzato dal pilota finlandese è stato comunque di 16 giri contro i soli 8 del quattro volte campione del mondo. Con le gomme Soft il passo tenuto dalla Ferrari con Vettel è stato ottimo ...

F1 - GP Australia 2018 : analisi prove libere. Lewis Hamilton devastante ma Red Bull e Ferrari sono vicine : Lewis Hamilton ed ancora Lewis Hamilton. E’ sempre il nome del campione del mondo in carica a svettare nella prima giornata di prove libere del primo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. All’Albert Park di Melbourne (Australia), Lewis non ha perso le buone abitudini: velocissimo e costante fin da subito a bordo della sua Mercedes. Una prova di forza notevole quella del britannico. In configurazione da qualifica e sul passo ...