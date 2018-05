F 1 | GP di Monaco - Ricciardo vola sulle strade di Monte Carlo

F1 - libere 2 : Ricciardo ancora super a Monaco - buoni segnali dalle Ferrari : Secondo Verstappen nelle prove del giovedì con le Red Bull sugli scudi. Terzo e quinto tempo per Vettel e Raikkonen

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : prove libere - la classifica combinata dei tempi. Ricciardo e Red Bull super veloci. Vettel in terza piazza : Red Bull e Daniel Ricciardo inarrivabili per tutti in queste prove libere del giovedì. Le vetture di Milton Keynes dominano la scena e son in vetta alla classifica combinata di oggi. L’australiano, in vetta, con il nuovo record (non ufficiale) della pista, primo a scendere sotto il muro dell”1’12” (1’11″841). A 194 millesimi troviamo l’altro alfiere del team anglo-austriaco Max Verstappen, a conferma ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : prove libere 2. Daniel Ricciardo fulmine davanti a Verstappen - poi Vettel e Hamilton : Se la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2018 di Formula Uno aveva fatto capire che la Red Bull sarebbe stata grande protagonista a Montecarlo, la FP2 lo ha addirittura amplificato. Miglior tempo (e nuovo record ufficioso della pista) per Daniel Ricciardo in 1:11.841 e seconda posizione per il suo compagno Max Verstappen che si è fermato a 1:12.035. Un duello interno che ha davvero impressionato, con le due vetture di ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Ricciardo e Verstappen volano - Vettel il primo degli inseguitori : Si conferma la Red Bull in questa seconda sessione di prove libere del GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Daniel Ricciardo ottiene il record della pista (non ufficiale perché ottenuto nelle prove libere) di 1’11″841 a precedere il compagno di squadra Max Verstappen di 194 millesimi. Una sfida tutta in casa Milton Keynes che fa capire come la RB14 sia performante nel Principato. Alle spalle un buon ...

LIVE F1 - GP Monaco 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Verstappen velocissimo - Ricciardo lo marca stretto - Vettel terzo : OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 15.

F1 Monaco - Libere 1 : Ricciardo e Verstappen davanti - 4° Vettel : MONTECARLO - Nella prima sessione di Libere sulle tortuose strade di Montecarlo Red Bull sugli scudi. Il miglior tempo in mattinata è quello di Daniel Ricciardo con 1'12'126, che riesce a stare ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : prove libere 1. Daniel Ricciardo vola con la Red Bull. Hamilton e Vettel costretti ad inseguire : E’ di Daniel Ricciardo (Red Bull) il miglior tempo delle prove libere 1 del GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 2018. A Montecarlo l’australiano ha confermato quanto si pensava alla vigilia di questo weekend ed ha siglato, già in questo primo turno, il nuovo primato della pista (ufficioso, perché realizzato nelle prove libere) di 1’12″126, impressionando per la velocità dimostrata con la sua RB14. ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Ricciardo il più veloce - Hamilton e Vettel devono inseguire : Giovedì in pista per la prima sessione di prove libere del GP di Monaco, la gara più “glamour” del calendario e anche quella più particolare per le caratteristiche del tracciato cittadino e l’esito sempre incerto di questo round storico. Il più veloce è stato Daniel Ricciardo (Red Bull) cono il crono di 1’12″126, ottenendo il nuovo primato della pista, a precedere il compagno di squadra Max Verstappen, distanziato di ...