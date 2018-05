F 1 | GP di Monaco - Le due Red Bull davanti a tutti nelle libere 1

F1 - GP Monaco 2018 : programma - orari e tv. Si corre fra due settimane a Montecarlo : Dal 24 al 27 maggio sarà tempo del round più glamour del calendario iridato 2018 della Formula Uno. Sul circuito cittadino più famoso del mondo, a Montecarlo, le monoposto si esibiranno tra gli angoli stretti di curve e tombini. Una serie infinita di ostacoli disseminati lungo il percorso e per la Ferrari e la Mercedes sarà un’altra sfida molto sentita. Il Cavallino Rampante vorrà replicare la doppietta dell’anno scorso mentre le ...

Calciomercato Milan - scambio 'due per uno' con il Bayern Monaco? Video : Il #Milan potrebbe perdere alcuni calciatori molto importanti nella prossima sessione di #Calciomercato estivo. Uno di questi è Donnarumma, sul quale ci sono alcuni top club europei. Il giovanissimo portiere rossonero, infatti, è to da Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Paris Saint Germain e Bayern Monaco. I bavaresi, infatti, quest'anno hanno avuto numerosi problemi con Manuel Neuer, che è stato letteralmente tormentato dagli infortuni. Il club ...

Calciomercato Juventus - gran duello col Bayern Monaco per Emre Can : TORINO - Il braccio di ferro è a due, ma non è detto che ci sarà un vincitore. Juventus e Bayern Monaco vogliono Emre Can , ma rispetto a qualche settimana fa i bianconeri sembrano meno favoriti. ...

Mercato Juve - duello con il Bayern Monaco per Martial : Ci sono sempre di mezzo quegli altri, amici potenti e con molti soldi: gli ultimi intrecci di Mercato in casa Juve si concludono sempre alla stessa maniera, nel duello serrato con il Bayern Monaco. E ...

Napoli - follia Monaco per Sarri : pronti 12 milioni per due anni : Napoli, follia Monaco PER Sarri- Trema il Napoli. Secondo quanto riportato da “SportMediaset“, il Monaco sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta schock a Sarri da 6 milioni di euro all’anno per due anni. Un contratto biennale da capogiro che potrebbe far vacillare la voglia di rinnovo contrattuale del tecnico toscano con il […] L'articolo Napoli, follia Monaco per Sarri: pronti 12 milioni per ...

Probabili formazioni / Siviglia Bayern Monaco : duello Sergio Rico vs Ulreich. Quote e le ultime novità live : Probabili formazioni Siviglia Bayern Monaco: Quote e le ultime novità live sugli 11 in campo per la Champions League. Montella senza Banega, squalificato. (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 13:50:00 GMT)