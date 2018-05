Eventi da nord a sud | così l’Italia celebra il decennale della giornata delle Miniere

meteoweb.eu

(Di giovedì 24 maggio 2018) Prende piede il turismo minerario in Italia: nello scorso anno (a dicembre 2017), oltre 200 mila persone hanno visitato almeno uno dei 41 siti o parchi minerari che fanno parterete nazionale, con una media di circa 4 mila visitatori a miniera e 500 turisti al giorno. Sono i datiReMI, la Rete promossa dall’ISPRA con l’obiettivo divulgare il turismo minerario, diffusi in occasionenazionale(GNM) che avrà luogo il 26 e il 27 Maggio prossimi. La rete nazionale, nata nel 2015, si pone l’obiettivo di trasformare ledismesse in ecomusei, parchi e siti di attrazione turistico-culturale. Secondo i dati dell’Ispra in Italia esistono circa 3.000 siti minerari dismessi. Il primato regionale spetta alla Sicilia che ne possiede 765, seguita da Sardegna con 427, Toscana 416, Piemonte: 375 e Lombardia 294 siti. Un incredibile ricchezza naturale ...