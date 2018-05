Europei e italiani - la Ue si cambia dall’interno : In tutte le famiglie, anche le migliori, arriva un momento in cui la convivenza per alcuni dei suoi componenti diventa insopportabile, l’ansia di rottura irresistibile: miraggio della...

Vela - Europei 470 2018 : bene gli equipaggi italiani nella prima giornata di regate : Dopo i rinvii di ieri, oggi sono iniziate le regate valide per gli Europei della classe 470 di Vela, in corso allo Yacht Club Port di Bourgas, in Bulgaria, con le prime tre delle undici prove che andranno a comporre la classifica per la Medal Race di giovedì 24. Domani, a partire dalle ore 13.00, altre tre regate. nella classe 470 femminile le israeliane Gil Cohen/Noa Lasry sono in testa nonostante il decimo posto nella prima regata, avendo poi ...

Vela - Europei Laser 2018 : gli italiani perdono terreno. Marco Gallo 17° : Seconda giornata degli Europei delle classi Laser, Standard e Radial, in corso di svolgimento a La Rochelle. Nella baia francese sono state disputate due regate per ogni classe, rispettando il programma previsto, che verrà completato domani con le ultime due regate di classificazione prima della suddivisione in flotte e delle sei prove finali. Gli italiani hanno perso terreno. Nello Standard maschile Giovanni Coccoluto è sceso in 25esima ...

Milano - corteo contro Eni : allerta per l’arrivo di anarchici italiani ed Europei : Ci sono gli slogan che circolano in Rete da settimane e pure il rischio che, attorno agli anarchici e alle frange più dure dei movimenti ambientalisti locali, si saldi l’interesse di gruppi francesi, tedeschi e svizzeri. È allerta per il corteo contro l’Eni che sabato partirà dal piazzale della stazione centrale di Milano alle 15. Da settimane gli agenti della Digos monitorano la situazione per cercare di prevenire violenze e ...

Milano - corteo contro Eni : allerta per l’arrivo in città di anarchici italiani ed Europei : Ci sono gli slogan che circolano in Rete da settimane e pure il rischio che, attorno agli anarchici e alle frange più dure dei movimenti ambientalisti locali, si saldi l’interesse di gruppi francesi, tedeschi e svizzeri. È allerta per il corteo contro l’Eni che sabato partirà dal piazzale della stazione centrale di Milano alle 15. Da settimane gli agenti della Digos monitorano la situazione per cercare di prevenire violenze e ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei Gruppi 2018 : Lleida si tinge d’azzurro. Pioggia di medaglie per gli atleti italiani : L’affascinante arena Pavelló Barris Nord di Lleida, città spagnola situata nella regione della Catalogna a 150 chilometri da Barcellona, ha ospitato lo scorso fine settimana il Campionato Europeo di Gruppi di Pattinaggio artistico a rotelle, primo importante appuntamento internazionale della stagione rotellistica. Come da tradizione, la nazionale italiana ha ben figurato conquistando quindici medaglie, suddivise in cinque ori, cinque ...

Judo - Europei 2018 : un solo incontro vinto dagli italiani nell’ultima giornata a Tel Aviv. Azzurri penalizzati dal tabellone : Si chiude senza squilli di tromba per l’Italia l’ultima giornata degli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele). Un solo incontro vinto e quatro sconfitte al primo turno per i cinque italiani in gara oggi nelle categorie di peso che hanno concluso il programma di una competizione che nei giorni scorsi ha regalato agli Azzurri la gioia per l’argento conquistato da Matteo Medves nella categoria -66 kg e per il bronzo di Antonio ...

Judo - Europei 2018 : azzurro sbiadito nell’ultima giornata a Tel Aviv - italiani tutti fuori dalla zona medaglie : Non c’è gloria per l’Italia nell’ultima giornata degli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele). tutti fuori gli azzurri impegnati nelle eliminatorie delle ultime cinque categorie di peso in programma nella competizione continentale. Ed appena un incontro vinto per gli alfieri italiani che hanno preso parte alle gare della terza giornata. Il migliore della pattuglia azzurra si è rivelato Nicholas Mungai, autore di una prova ...

Judo - Europei 2018 : analisi dei tabelloni e il sorteggio degli italiani. Il cammino verso le medaglie : sorteggio agrodolce per gli italiani impegnati a Tel Aviv, dove tra giovedì 26 e sabato 28 aprile andranno in scena gli Europei 2018 di Judo. Svariati rappresentanti del Bel Paese, soprattutto tra gli uomini, possono sorridere per un tabellone che potrebbe anche lasciare spiragli importanti in chiave podio, ma ad altri alfieri azzurri la buona sorte ha davvero voltato la faccia. Fabio Basile, campione olimpico a Rio 2016, avrà un inizio morbido ...

Tuffi - Campionati Italiani 2018 : i criteri di qualificazione agli Europei : Dal 20 al 22 Aprile a Torino si terranno i Campionati Italiani di Tuffi. Questa è la prima tappa di avvicinamento ai Campionati Europei di Edimburgo che si disputeranno in Scozia dal 6 al 12 agosto. Presso la piscina “Monumentale” si terranno gare open con 76 atleti di 20 società nelle prove individuali (34 femmine e 42 maschi) e 25 coppie nei Tuffi sincronizzati, compresi gli spagnoli Nicolas Garcia e Alberto Arevalo. Quali sono i ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Arianna Castiglioni vola nei 50 rana! Martina Carraro seconda e agli Europei : Arianna Castiglioni trionfa nella finale dei 50 rana donne con il crono di 30″67 nell’ultima giornata degli Assoluti di Nuoto 2018 a Riccione. La lombarda grazie ad uno splendida progressione nei secondi 25 metri ha fatto la differenza rispetto a Martina Carraro, chiudendo con il crono di 30″67 (quarta prestazione mondiale del 2018). La genovese scende anche lei sotto il muro dei 31″ (30″93), conquistando il pass ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : i criteri di qualificazione e i tempi minimi richiesti per gli Europei : Tutto è pronto a Riccione per il via degli Assoluti Primaverili in vasca lunga che qualificano per i Campionati Europei di Glasgow in programma dal 3 al 9 agosto. Già sabato sera avremo un’idea ben precisa della Nazionale che parteciperà all’evento più importante della stagione in terra scozzese, se non altro perchè tutti i vincitori delle gare di Riccione saranno presenti alla competizione continentale. Saranno infatti selezionati i ...

Camerun : liberati 12 ostaggi Europei. 5 sono italiani : Secondo quanto riportato da Agence France Presse, il ministro della Comunicazione del governo del Camerun, Issa Tchiroma Bakary, ha annunciato oggi che un gruppo di turisti europei è stato liberato dai miliziani separatisti anglofoni che lo aveva rapito nella zona di Nguti, nel Sud-Ovest del Paese. La liberazione sarebbe avvenuta lunedì scorso grazie a quella che è stata definita una "operazione speciale". Tra i dodici turisti c'erano anche ...

Camerun - liberati 12 ostaggi Europei tra cui 5 italiani : L'annuncio delle autorità locali: il gruppo di turisti era stato rapito dai miliziani separatisti nel sud-ovest del Paese africano, la liberazione subito dopo durante un blitz.Continua a leggere