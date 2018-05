Europei 2020 | ecco le date e le sedi ufficiali | si parte da Roma il 12 giugno

Elia Viviani annuncia : “Torno su pista in estate - gli Europei prima tappa verso Tokyo 2020” : La forza dei grandi campioni è quella di non accontentarsi mai e porsi sempre nuovi traguardi. Dopo aver vinto la terza tappa in questo Giro d’Italia 2018, Elia Viviani ha annunciato alla RAI il ritorno alle gare nei velodromi: “Dopo il Giro stabiliremo i programmi, ci saranno tanti impegni, a partire dagli Europei su strada e su pista ad agosto. Saranno la prima tappa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020“. Ricordiamo che il 29enne ...

Horizon 2020 - dove vanno i fondi Europei per l’innovazione : Lo scorso 2 maggio la Commissione europea ha presentato la sua bozza di bilancio per l’Unione. Il budget che sta cominciando adesso la sua complicatissima gestazione sarà valido per il settennato 2021-2027 e, in termini di fondi europei per l’innovazione, dovrebbe stanziare circa 100 miliardi di euro attraverso Horizon Europe. Il programma attualmente in corso, invece, si chiama Horizon 2020 ed ha finanziato istituti di ricerca e aziende ...

Mondiali 2018 - l’Italia non si è qualificata. Il calendario e i prossimi impegni degli azzurri. Tra amichevoli - Nations League e qualificazioni agli Europei 2020 : L’Italia non si è qualificata ai Mondiali 2018 di calcio e purtroppo non potrà essere protagonista in Russia. La nostra Nazionale è rimasta fuori dai giochi ed è chiamata a una difficile risalita. Gli azzurri ripartiranno con tre amichevoli: 28 maggio contro l’Arabia Saudita, poi il 1° giugno contro la Francia e il 4 giugno contro l’Olanda. Probabilmente Roberto Mancini sarà il nuovo CT e guiderà il gruppo già in occasione di ...

Ciclismo su pista - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si comincia dagli Europei di Glasgow : L’Unione Ciclistica Internazionale ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per il Ciclismo su pista. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il regolamento. QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi: A Tokyo 2020 saranno in gara 189 atleti: 98 al maschile e 91 al femminile. Ogni nazione potrà schierare al massimo otto atleti al maschile e sette al femminile, più due atleti (un uomo e una donna) che già ...

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : Italia nel girone con Slovacchia - Russia e Ungheria : La Nazionale Italiana di Pallamano maschile ha conosciuto quest’oggi i nomi delle altre tre formazioni che andranno a comporre il girone di qualificazione agli Europei di Svezia, Austria e Norvegia 2020 alla Selezione del Bel Paese, che mai come ora sogna una partecipazione alla rassegna continentale, allargata a 24 squadre. Per gli azzurri non sarà certamente una sfida agevole, e l’urna di Trondheim ha riservato avversarie di ...

Calcio - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Decisivi gli Europei - l’Italia ci prova in casa! : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Calcio maschile. Potranno partecipare 16 Nazionali, vediamo nel dettaglio il regolamento. QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi? Parteciperanno 16 squadre, ciascuna composta da 18 calciatori. Possono partecipare soltanto atleti nati dopo il 1° gennaio 1997 ad eccezione di tre fuoriquota per ogni formazione. COME CI SI ...

Fondi Europei : le novità in discussione per il post-2020 : Dopo mesi di schermaglie e di simulazioni, ora si fa sul serio. Il confronto sul prossimo bilancio pluriennale, destinato a distribuire le , poche, risorse dell'Unione europea nei sette anni compresi ...

Agnelli - debutto a capo dei Club Europei : "Var anche in Europa? Speriamo entro il 2020" : Il numero della Juventus è intervenuto durante l'assemblea di Roma: "Problema calendari? Vogliamo ridurre il numero di partite. Fondamentale rispettare i calciatori" Uefa, novità nelle coppe. Nei ...

Ginnastica artistica - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : 196 posti tra Mondiali - Coppe del Mondo - Europei : Sono stati ufficializzati i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la Ginnastica artistica. I posti a disposizione della Polvere di Magnesio sono i consueti 196 (98 per sesso) ma il meccanismo è stato radicalmente stravolto rispetto a quello consueto. La grande rivoluzione è che le squadre saranno composte soltanto da 4 atleti ma le Nazioni che parteciperanno ai Giochi con il team potranno anche essere ...

Nazionale - l'Italia riparte per un lungo viaggio - traguardo : Europei 2020 : riparte la Nazionale. Per un lungo viaggio. traguardo: gli Europei 2020. A parte la nuova Nations League, tutta da scoprire, non ci sono purtroppo tappe intermedie. Sarà doloroso, in questa lunga ...