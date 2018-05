: Incidente nel Verbano, treno urta mezzo: linea bloccata, no feriti #Eurocity - MediasetTgcom24 : Incidente nel Verbano, treno urta mezzo: linea bloccata, no feriti #Eurocity - rivamatteoriva : Eurocity urta mezzo, stop linea Sempione; Deraglia Treno Torino-Ivrea. La #Castelli e' gia' ai Trasporti o daranno la colpa a Delrio? - Ansa_Piemonte : Eurocity urta mezzo, stop linea Sempione. L'incidente vicino a una galleria, in Val d'Ossola #ANSA -

Ancora un incidente ferroviario in Piemonte, questa volta sullainternazionale del, nel nord della regione. L'34 partito da Milano Centrale e diretto a Ginevra, hato unche stava effettuando lavori per conto di Rfi, nel tratto tra Preglia e Varzo,provincia Verbano-Cusio-Ossola. Non ci sono feriti, maè stata interrotta. L'dovrà essere trainato alla stazione più vicina da un "carro soccorso".(Di giovedì 24 maggio 2018)