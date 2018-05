Euro in frenata per l'economia e il super-dollaro : L'Euro scende sotto quota 1,17. E si riporta sugli stessi livelli di novembre. A inizio febbraio con un Euro si potevano acquistare 1,25 dollari. In

Utilities in frenata a Piazza Affari. Comparto debole in tutta Europa : Teleborsa, - Settore utility sotto pressione in tutta Europa sulla scia dell'accelerazione della crescita dei rendimenti sul mercato dei governativi. L'intero settore a livello europeo sta cedendo lo ...

Eurolandia in frenata - oggi le previsioni di primavera dell'Ue : Roma, 3 mag. , askanews, Si è materializzata come da attese la frenata della crescita economica dell'area euro. E già oggi, con le 'previsioni di primavera', si avrà un primo giudizio della ...

Eurolandia in frenata - crescita del Pil nel I trimestre +0 - 4% : Roma, 2 mag. , askanews, crescita economica in moderazione nell'area euro in avvio di annata. Nel primo trimestre il Pil ha segnato un incremento dello 0,4 per cento rispetto ai tre mesi precedenti, ...

Alfa Romeo e Jeep svettano nel mercato Europeo in frenata a marzo : Il terzo mese del 2018 si presenta con un netto calo delle immatricolazioni di automobili in Europa. A marzo, infatti, il mercato auto si è contratto del -5,2%. Una flessione netta che ha portato a pochi segni positivi in circolazione. Tra i migliori incrementi rispetto a marzo 2017 si registra quello di Lexus del 5% e quello di Honda del 9%, ma questi due brand giapponesi si muovono su numeri esigui e qualche decina di automobili consegnate in ...

Auto - rallentano le vendite a marzo in Europa. Frenata per Fca : -8% : MILANO - Battuta di arresto per le immatricolazioni in Europa a marzo. Secondo i dati diffusi dall'Acea, l'associazione dei costruttori, nel mese scorso sono state 1.836.960, il 5,2% in meno dello ...

Mercato Europeo - Brusca frenata a marzo : -5 - 2% : Il Mercato automobilistico europeo subisce una decisa frenata a marzo dopo i segnali di rallentamento lanciati nel mese precedente. Con 1.836.960 vetture, le immatricolazioni nell'area Ue+Efta sono calate del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando comunque la domanda aveva raggiunto il massimo storico per il terzo mese dell'anno. La maggior parte dei principali mercati del Vecchio Continente hanno registrato andamenti ...

Imprese Eurolandia in frenata : attività ai minimi da inizio 2017 : Roma, 5 apr. , askanews, A marzo nell'area euro si è registrata la più debole espansione dell'attività delle Imprese da inizio 2017, dovuta ad un incremento moderato sia nel settore manifatturiero che ...

Il manifatturiero dell'Eurozona e dell'Italia in frenata a marzo : Roma, 3 apr. , askanews, Si conferma il rallentamento del settore manifatturiero nell'area euro, con l'indice dei responsabili degli approvvigionamenti sceso a 56,6 punti a marzo dai 58,6 del mese ...