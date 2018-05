Euro 2020 | ufficializzate le date dall' Europeo | il 12 giugno a Roma la gara inaugurale

Uefa : finale di Champions 2020 a Istanbul - Europa League a Danzica : La Uefa ha ufficializzato le sedi delle due competizioni europee per club. Scelte anche quelle per Supercoppa europea e Champions femminile. L'articolo Uefa: finale di Champions 2020 a Istanbul, Europa League a Danzica è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Unione Europea - si riunisce il Comitato sorveglianza Por Fesr 2014-2020 e Fse 2014-2020 : Si terrà mercoledì 23 maggio , nella Sala delle Pietre del Palazzo del Comune di Todi, il Comitato di sorveglianza unico dei POR Fesr 2014-2020 ed FSE 2014-2020, con avvio alle ore 9,30. Sarà presente ...

Elia Viviani annuncia : “Torno su pista in estate - gli Europei prima tappa verso Tokyo 2020” : La forza dei grandi campioni è quella di non accontentarsi mai e porsi sempre nuovi traguardi. Dopo aver vinto la terza tappa in questo Giro d’Italia 2018, Elia Viviani ha annunciato alla RAI il ritorno alle gare nei velodromi: “Dopo il Giro stabiliremo i programmi, ci saranno tanti impegni, a partire dagli Europei su strada e su pista ad agosto. Saranno la prima tappa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020“. Ricordiamo che il 29enne ...

Horizon 2020 - dove vanno i fondi Europei per l’innovazione : Lo scorso 2 maggio la Commissione europea ha presentato la sua bozza di bilancio per l’Unione. Il budget che sta cominciando adesso la sua complicatissima gestazione sarà valido per il settennato 2021-2027 e, in termini di fondi europei per l’innovazione, dovrebbe stanziare circa 100 miliardi di euro attraverso Horizon Europe. Il programma attualmente in corso, invece, si chiama Horizon 2020 ed ha finanziato istituti di ricerca e aziende ...

Borghetto sostiene con orgoglio la candidatura della Riviera a "European Community of Sport 2020" : Anche il Comune di Borghetto Santo Spirito esprime soddisfazione per la candidatura della nostra 'Italian Riviera' al titolo di European Community of Sport 2020. Commenta il sindaco Giancarlo Canepa: 'Borghetto ha fatto la sua parte. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a realizzare e a rendere speciale questa serata. In primis ...

Exomars 2020 : nuovo disco verde per la missione Europea su Marte : Nuova luce verde per Exomars 2020, la missione europea che punta a cercare tracce di vita su Marte. Dall’Agenzia spaziale europea (Esa) si è conclusa in modo positivo la cosiddetta ‘critical design review’ di sistema: si tratta della revisione di tutto il progetto. Essa conclude ufficialmente la fase progettuale consentendo di focalizzare gli sforzi sul completamento del modello di sviluppo, che sarà sottoposto ad altri ...

Mondiali 2018 - l’Italia non si è qualificata. Il calendario e i prossimi impegni degli azzurri. Tra amichevoli - Nations League e qualificazioni agli Europei 2020 : L’Italia non si è qualificata ai Mondiali 2018 di calcio e purtroppo non potrà essere protagonista in Russia. La nostra Nazionale è rimasta fuori dai giochi ed è chiamata a una difficile risalita. Gli azzurri ripartiranno con tre amichevoli: 28 maggio contro l’Arabia Saudita, poi il 1° giugno contro la Francia e il 4 giugno contro l’Olanda. Probabilmente Roberto Mancini sarà il nuovo CT e guiderà il gruppo già in occasione di ...

Intelligenza artificiale : 2 miliardi entro il 2020 dalla Commissione Europea : La Commissione Europea ha presentato un pacchetto in materia di Intelligenza artificiale su cui l’UE investirà 2 miliardi nel biennio 2018-2020: le misure prevedono di mettere l’Intelligenza artificiale al servizio dei cittadini europei e rafforzare la competitività dell’Europa in questo campo, aumentando gli investimenti e fissando una serie di linee guida etiche. L’approccio è su tre fronti: “Aumentare gli ...

Ciclismo su pista - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si comincia dagli Europei di Glasgow : L’Unione Ciclistica Internazionale ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per il Ciclismo su pista. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il regolamento. QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi: A Tokyo 2020 saranno in gara 189 atleti: 98 al maschile e 91 al femminile. Ogni nazione potrà schierare al massimo otto atleti al maschile e sette al femminile, più due atleti (un uomo e una donna) che già ...

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : Italia nel girone con Slovacchia - Russia e Ungheria : La Nazionale Italiana di Pallamano maschile ha conosciuto quest’oggi i nomi delle altre tre formazioni che andranno a comporre il girone di qualificazione agli Europei di Svezia, Austria e Norvegia 2020 alla Selezione del Bel Paese, che mai come ora sogna una partecipazione alla rassegna continentale, allargata a 24 squadre. Per gli azzurri non sarà certamente una sfida agevole, e l’urna di Trondheim ha riservato avversarie di ...

European Town of Sport 2020. Auronzo di Cadore ufficialmente candidata al titolo di città Europea dello sport 2020 : ... stimolando le realtà territoriali alla promozione dello sport per i propri cittadini. Il titolo potrà contribuire a dare una maggiore visibilità alla pratica sportiva e alla promozione dei valori ad ...

Vela - che onore per l’Italia! Genova organizzerà l’unica tappa Europea delle World Cup Series 2019-2020 : Storico riconoscimento per l’Italia che ospiterà l’unica tappa europea delle World Cup Series 2019 e 2020 di Vela. La Federazione Internazionale ha scelto il nostro Paese e per la precisione la città di Genova che potrà così organizzare uno degli eventi più importanti della stagione in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il capoluogo ligure sostituirà la storica location di Hyeres (Francia). L’evento avrà luogo presso la Fiera ...