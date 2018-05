Eto' o alla Lazio L’ex Inter incontra la società | pronto il ritorno in Serie A?

Irlanda - Referendum sull’aborto libero/ Si vota su abrogazione del diviEto : Vescovi - “vinca diritto alla vita” : Irlanda, Referendum su aborto libero il 25 maggio 2018: si vota sull'abrogazione del divieto all'interruzione di gravidanza. La battaglia culturale: Vescovi, "vinda diritto alla vita"(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 13:13:00 GMT)

Le Fiamme del Pool - il “mEtodo Falcone” in un docu-film/ Dalla nascita delle squadre alla ricerca dei capitali : Le Fiamme del Pool, il “metodo Falcone” in un docu-film: Dalla nascita delle squadre alla ricerca dei capitali. Come il giudice ha cambiato le strategie investigative in Italia(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 12:18:00 GMT)

OrviEto - denunciate due rumene dalla Polizia : Orvieto Sono state fermate ieri mattina nei pressi di un supermercato ad Orvieto Scalo dalla Squadra Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza, mentre si aggiravano con fare sospetto. Dal ...

Il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna a rischio - il diviEto dalla Soprintendenza : “Chi sono? Nessun valore culturale” : A rischio il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna, in programma in Piazza Maggiore il prossimo 12 giugno. Il "no" al concerto de Lo Stato Sociale a Bologna verrebbe dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, che al momento vorrebbe bloccare l'organizzazione dell'evento musicale. A rendere nota la notizia, il primo cittadino bolognese Virginio Merola a margine del consiglio comunale, che ha riferito le volontà della ...

Conte specializzato alla NYU - il Nyt 'All Università non risulta'. E spuntano accuse su sostegno al mEtodo Stamina : ROMA - Le prime grane per Giuseppe Conte, premier indicato da Luigi Di Maio per il governo M5s-Lega, arrivano dalla verifica del suo curriculum e del suo passato, sui quali si sono scatenati media e ...

Alcol e droghe alla guida : controlli a tappEto sulle autostrade italiane : Con l'arrivo della bella stagione s'intensificano i controlli della Polizia stradale mirati a contrastare la guida in stato di alterazione sulle principali arterie autostradali italiane. Dopo i...

Regione VenEto - Zaia “tradito” dalla sua maggioranza : dopo tre anni abolito il limite dei due mandati per i consiglieri : In Veneto tornano i professionisti della politica, i consiglieri regionali a cui la carica piace così tanto che non la lascerebbero mai, i rappresentanti del popolo che si sono affezionati agli scranni di Palazzo Ferro Fini, al punto da non volerli lasciare neppure dopo due legislature, ovvero dieci anni di mandato. A Venezia, nel corso della piccola maratona per l’approvazione della nuova legge elettorale, gli Zaia-boys, i leghisti in ...

Pittoni risponde alla Fedeli su impercorribilità decrEto : Il ministro Valeria Fedeli risponde in merito alla richiesta di decreto urgente avanzata dai diplomati magistrali. Rivolgendosi al senatore Pittoni, che poche ore prima aveva bacchettato Debora Serracchiani, sull’impercorribilità del decreto urgente da parte dell’attuale governo uscente. “Ad oggi infatti – dichiara la Fedeli – non risulta depositato in Parlamento dalla Lega alcun testo contenente […] L'articolo Pittoni risponde ...

Pallavolo - Zaytsev saluta la Safety Conad Perugia : “lo scudetto è il giusto liEto fine della nostra storia d’amore” : Dopo lo scudetto vinto con la Safety Conad Perugia, Ivan Zaytsev annuncia l’addio per intraprendere un’altra avventura in carriera “Ci sono storie ed emozioni grandi, momenti di pura gioia che valgono ogni goccia di sudore, che ti fanno superare ogni dolore e stanchezza mentale. Come questo scudetto: mio, nostro, di tutti quelli che ci hanno creduto. Sempre! Questo scudetto è una storia d’amore a lieto fine che niente e ...

Il SegrEto Anticipazioni 17 maggio 2018 : Candela chiede al marito di rinunciare alla sua vendetta : La moglie del Santacruz vorrebbe che Severo mettesse da parte la sua vendetta contro Donna Francisca ma l'uomo ha altri piani.

Viaggi & Turismo : dalla Sardegna al VenEto passando per la Basilicata e la Romagna - il mare libera la mente : L’odore di salsedine, il suono delle onde che si infrangono sul bagnasciuga, la piacevole sensazione di camminare a piedi scalzi lungo la riva, sulla sabbia morbida accarezzata dai flutti. Un’esperienza di benessere che non ha eguali, soprattutto al sorgere del sole, quando il silenzio intorno e lo spettacolo dei colori dell’aurora rendono tutto più magico, o al tramonto, quando la brezza rinfresca la pelle riscaldata dal sole del giorno. Ecco ...

Non c'è del mEtodo in questa follia verde-gialla. Parla Sapelli : Roma. Nelle ultime quarantotto ore un uomo che dice di avere "da sempre fatto della riservatezza la mia cifra di vita" è intervenuto con almeno tre interviste per Parlare di come sia stato sondato da ...

comune di trento * Giro d'Italia : le modifiche alla viabilità - diviEto di sosta - fermata e diviEto di transito - orari e vie - - : ... e in via Maffei divieto di transito temporaneo, per il tempo strettamente necessario al passaggio della "Carovana del Giro" • il 21 maggio dalle 21 alle 23 in corso Lavoro e Scienza, via Sanseverino ...