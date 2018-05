Enav | da oggi ‘rotte libere’ da 9 000 metri | risparmio di 7 mln kg carburante 2

meteoweb.eu

(Di giovedì 24 maggio 2018) (AdnKronos) – Nel 2017 con il Free Route sopra gli 11.000, le compagnie aeree che hanno attraversato lo spazio aereo nazionale hanno risparmiato 30 mln di kg dicon minori emissioni di CO2 per 95 mln di kg. Va considerato che degli oltre 1,8 milioni di movimenti cheha gestito nel 2017, il 30% sono voli di solo attraversamento cioè che non atterrano o decollano da un aeroporto nazionale. “La nostra mission principale, come noto, è garantire – sottolinea l’amministratore delegato diRoberta Neri – il miglior servizio in massima sicurezza a tutte le compagnie che volano sui cieli italiani. Masiamo chiamati a farlo anche con un approccio sempre più orientato al cliente”. “Questo ulteriore sviluppo della procedura Free Route è la dimostrazione del valore professionale e tecnico cheè in grado di mettere in ...