EA e DICE annunciano Battlefield V

gamerbrain

: @fattoquotidiano Sono tre mesi che perdono tempo. Non combina niente.Ogni momento annunciano qualcosa che poi viene… - fitcre : @fattoquotidiano Sono tre mesi che perdono tempo. Non combina niente.Ogni momento annunciano qualcosa che poi viene… - CarloBi85609759 : RT @RaiNews: #Iran, gli Usa annunciano possibili sanzioni contro aziende europee. 'Contro quelle che fanno affari con Teheran, come risulta… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) EA eufficialmenteV, coinvolgendo i giocatori in scontri inaspettati e storie mai raccontate in una Seconda Guerra Mondiale come non l’avete mai vista prima. Con una nuova interpretazione del più grande conflitto,V permetterà ai giocatori di percepire al massimo l’ineguagliabile intensità della guerra e viaggiare verso momenti cruciali ed inattesi della Seconda Guerra Mondiale grazie a nuove modalità multiplayer, alle War Stories in single-player e alla modalità cooperativa Combined Arms.V annunciato ufficialmente Avventurati in un viaggio grandioso inV dopo il lancio, con il nuovo Tides of War, ideato per far si cheV sia costantemente aggiornato con nuovi eventi, sfide, battaglie e ricompense, che saranno ...