È rientrata in Italia la ragazza pakistana portata in patria dai genitori per farla

Ragazza pachistana rientrata in Italia : 8.41 Farah,la Ragazza pachistana residente a Verona che era stata riportata in patria con l'inganno per costringerla ad abortire, è tornata in Italia dopo alcuni giorni trascorsi nella residenza dell'ambasciatore Italiano a Islamabad. E' atterrata all'aeroporto di Malpensa su un volo in arrivo da Abu Dhabi alle 7.30. La diciannovenne ha passato i controlli di rito ed è poi stata fatta uscire dallo scalo da un passaggio secondario.

