Due morti e 25 feriti nell’incidente ferroviario tra un Tir e un treno a Caluso 

Caluso - treno deraglia dopo scontro con tir/ Video - incidente ferroviario : Due morti e 20 feriti : Caluso , treno deraglia dopo scontro con tir Video , incidente ferroviario : due morti e 20 feriti dopo quanto accaduto nella tarda serata di ieri presso la frazione Are. Nell’impatto sono morti il macchinista del convoglio, Roberto Madau di 61 anni, e un addetto alla scorta tecnica dei tir. Tanti i feriti , circa una ventina, e tre degli stessi sarebbero in gravi condizioni, fra cui il capo treno .

Caluso - scontro tra Treno e Tir<br> Due morti e 20 feriti : Grave incidente ferroviario ieri sera, mercoledì 23 maggio 2018, poco prima delle 23:30, quando è avvenuto uno scontro tra un maxi Tir e un convoglio che viaggiava sulla linea Torino-Ivrea-Aosta. È sucesso a Caluso , all'altezza della frazione Are. Ci sono due morti : il macchinista del convoglio Roberto Madau, di 61 anni, e un addetto alla scorta tecnica del Tir. I feriti sono una ventina e almeno tre sono gravi: il capo Treno e due passeggeri. ...

Torino-Ivrea - scontro tra un treno e un tir fermo sui binari : Due morti e 18 feriti : Un tir fermo sui binari all’altezza di un passaggio a livello. Un treno regionale che non riesce a fermarsi in tempo, nonostante il macchinista abbia azionato in freno di emergenza. E lo scontro, che fa deragliare il locomotore e due vagoni. E’ successo mercoledì sera, intorno alle 23:20, sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea all’altezza del comune di Caluso. L’impatto violentissimo ha ucciso due persone, tra cui il ...