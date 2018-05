Due giorni di hip-hop e break a Cormòns

Salerno - spara all’impazzata per giorni e ferisce Due persone. Arrestato : Ha seminato il panico per giorni, aggirandosi per diversi Comuni del Salernitano con la sua auto e sparando all’impazzata. Nella traiettoria dei suoi proiettili sono finite due persone, una donna e un uomo di 67 anni, entrambi feriti. Alla fine la polizia è riuscito a identificare il 27enne e ad arrestarlo. Il giovane alla fine ha confessato. L’allarme è scattato alle 15.15 a Pagani, in via Alcide de Gasperi, quando il giovane ha ...

Il futuro della plastica - Due giorni di discussione a Milano : Milano - Il futuro della plastica, lo stato di salute del settore della trasformazione e le sfide che deve affrontare sono al centro del convegno 'A circular future with plastics', in programma a ...

Germania-Cina : Merkel a Pechino per visita di Due giorni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Biella : Due giorni di festa con Piazzolandia : Non mancheranno momenti ludici, ricreativi, artistici e spettacoli. "Siamo felici di anticiparvi alcuni espositori che potrete trovare a Piazzolanda " spiegano - Per cominciare troveremo il Parco ...

ATP Ginevra – Seppi in Due… giorni e in Due set : l’azzurro supera Zapata Miralles e accede ai quarti : Dopo l’interruzione di ieri, Andreas Seppi ha superato lo spagnolo Zapata Miralles in due set accedendo ai quarti di finale dell’ATP di Ginevra Due set vinti in due giorni. No, non è la partita più lunga della carriera di Andreas Seppi, quella vinta negli ottavi di finale giocati questo pomeriggio sulla terra rossa dell’ATP di Ginevra. Il tennista azzurro ha concluso l’incontro, interrotto nella giornata di ieri, battendo lo spagnolo Zapata ...

Giardini Margherita - Due giorni di festa e street art : Dalle 13 Pappa e Pero e le Tagesmutter della Coop l'Arco intratterranno i bambini con laboratori e giochi di movimento fino alla ripresa degli spettacoli fissata intorno alle ore 16. Fra le gradite ...

Cade durante una lite con l’autista del bus - 73enne muore dopo Due giorni di agonia : Un riminese di 73 anni è morto in ospedale martedì mattina in seguito a un episodio accaduto domenica scorsa. L’uomo sarebbe caduto e avrebbe battuto la testa durante una lite con un autista di un pullman a Villagrande di Montecopiolo, nelle Marche. I motivi del litigio tra i due uomini non sono chiari.Continua a leggere

Antitrust : a Treviso al via domani la Due giorni del 13mo Convegno sulla concorrenza (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - L'attualità degli argomenti trattati e la presenza di speakers altamente qualificati hanno reso il Convegno di Treviso, sin dalla sua prima edizione, uno dei più significativi momenti di incontro e discussione tra i maggiori rappresentanti del settore Antitrust, a livello

Antitrust : a Treviso al via domani la Due giorni del 13mo Convegno sulla concorrenza : Treviso, 23 mag. (AdnKronos) – Al via domani il 13° Convegno ‘Antitrust fra diritto nazionale e diritto dell’Unione Europea’, organizzato dallo Studio Rucellai Raffaelli di Milano. La due giorni, organizzata dal 1992 con cadenza biennale, è ospitata dalla Fondazione Cassamarca di Treviso, alla Casa dei Carraresi. I lavori saranno aperti dagli interventi del Direttore Generale della DG concorrenza della Commissione ...

Brescia - neonato di appena 10 giorni abbandonato in centro/ Due anni fa un caso molto simile in città : Brescia, neonato abbandonato in un passeggino: si cercano i genitori del piccolo bimbo di appena un mese. E' accaduto nella tarda serata di ieri, poco prima delle 21:00(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 15:39:00 GMT)

Meteo - ancora maltempo : Due giorni di temporali e possibili grandinate : Continua l’instabilità del mese di maggio 2018. Oggi e domani il protagonista sarà ancora il maltempo che colpirà gran parte delle regioni, con piogge forti soprattutto al Nord e possibili grandinate. Atteso anche un calo termico di 7-8 gradi in particolare nelle regioni settentrionali. Poi da giovedì cambia di nuovo tutto.Continua a leggere

MotoGp – Marquez presto a bordo di una monoposto di F1 : dopo il Mugello Due giorni sulla Red Bull : Marc Marquez in pista su una Red Bull dopo il Mugello: il regalo del team di Milton Keynes Reduce dalla vittoria di Le Mans, Marc Marquez continua a sorridere con una notizia che sicuramente lo renderà felicissimo: secondo Motorsport.com infatti lo spagnolo della Honda avrà presto l’opportunità di guidare una monoposto di F1. La Red Bull ha deciso di premiare Marquez, Pedrosa e Cairoli, sponsorizzati dal famoso brand, con due giorni ...

Napoli - Sarri risponde a De Laurentiis : 'Tempo scaduto? Due giorni di recupero' : 'De Laurentiis ha detto che il tempo è scaduto? Penso che dopo un anno un paio di giorni di tempo di recupero ci possano stare'. Lo ha detto il tecnico del Napoli Maurizio Sarri commentando le parole ...