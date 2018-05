Download Aggiornamento KB4100403 cumulativo per Windows 10 versione 1803 : Dove scaricare gli Aggiornamenti cumulativi per Windows 10 per installare tutti gli aggiornamenti in un colpo solo. Download KB4100403 per Windows 10 versione 1803 Download update KB4100403 per Windows 10 Microsoft continua a rilasciare aggiornamenti su aggiornamenti e con l’ultimo update rilasciato Windows 10 raggiunge la versione 1803 e con questo viene anche rilasciato un Aggiornamento […]

Subito sui Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Italia l’aggiornamento Oreo : guida al Download BTU : Da appena 24 ore è possibile procedere con l'installazione dell'aggiornamento Android Oreo per i Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge in Europa, almeno per quanto riguarda le versioni BTU. Certo, non parliamo delle varianti dello smartphone commercializzate ufficialmente in Italia, ma si tratta di prodotti presenti in discreta quantità sul nostro mercato. Tuttavia, oggi vogliamo dare un contributo ai più temerari, che non ne possono più di ...

Si sblocca il Samsung Galaxy S8 Tre : link al Download per l'aggiornamento XXU1CRD7 : Restate sintonizzati su queste pagine per continuare a monitorare il rollout dell'aggiornamento di aprile per il Samsung Galaxy S8, in attesa delle prime segnalazioni in giro per il mondo a proposito ...

Si sblocca il Samsung Galaxy S8 Tre : link al Download per l’aggiornamento XXU1CRD7 : Ci sono indicazioni interessanti indicazioni in queste per quanto riguarda una specifica versione del Samsung Galaxy S8 che è in commercio in Italia. Mi riferisco alla variante brandizzata Tre, perché dopo qualche settimana di attesa è finalmente possibile procedere con il download dell'aggiornamento di aprile. Uno step importante, sia perché dà continuità al dispositivo dopo la patch di marzo, sia perché i riscontri ottenuti con il prodotto no ...

Grossi problemi con Huawei P8 Lite 2017 e l’aggiornamento Oreo in beta : Download critico : Stanno emergendo problemi in queste ore per diversi utenti in possesso di un Huawei P8 Lite 2017 che sono ansiosi di provare l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri su queste pagine, il produttore ha avviato una volta per tutte il programma riguardante la beta del pacchetto software, gettando in questo modo le basi per un rilascio non così lontano nel tempo rispetto a quelle che erano ...

Galaxy S6 ecco l’ultimo aggiornamento firmware disponibile in Italia : link Download : Samsung rilascia l’ultimo aggiornamento firmware disponibile in Italia per il Galaxy S6 (no Brand) secondo quando abbiamo appreso le scorse settimane: link download.Ad inizio mese vi avevamo informato che Samsung avrebbe terminato il supporto ufficiale per gli aggiornamenti Android (di sicurezza) sui Galaxy S6 e S6 Edge entro la fine di aprile di quest’anno.Samsung Galaxy S6 NO Brand riceve il suo ultimo aggiornamento firmware in ...

Orario uscita aggiornamento iOS 11.3 oggi 27 marzo? Sei cose da fare su iPhone e iPad prima del Download : Certo non ne abbiamo la certezza assoluta ma l'uscita dell'aggiornamento iOS 11.3 su tutti gli iPhone e gli iPad compatibili dovrebbe concretizzarsi oggi 27 marzo come pure raccontato ieri sul nostro magazine. Quale dovrebbe essere l'Orario di rilascio (finalmente pubblico) per il firmware tanto atteso per noi italiani? Esistono dei passaggi da effettuare per assicurarsi che tutto vada al meglio nel momento del download e poi ...

Download Aggiornamento Android 8 Oreo per Galaxy Note8 Italiano : Guida su come installare il firmware originale in Italiano di Android 8 Oreo su Galaxy Note8. Download e guida per flashare l’ultimo firmware ufficiale Italiano per Note8 Download Firmware Italiano e guida per installare Android 8 Oreo su Galaxy Note8 Se siete possessori di un Galaxy Note8 da qualche settimana è iniziato il rollout dell’aggiornamento ad […]