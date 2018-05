Dopo il rifiuto del visto britannico Abramovich chiede la cittadinanza a Israele : Secondo la classifica di Forbes, nel 2017, Roman Abramovich, 51 anni, ha un patrimonio di 9,1 miliardi di dollari e occupa il 139esimo posto nella classifica degli uomini più ricchi del mondo.

Novara - rifiutò l'alcoltest Dopo la discoteca : il bomber dell'Arsenal condannato a 4 mesi : Fermato dalla Stradale su una Maserati, Pierre Aubameyang, protagonista del calciomercato di gennaio per la sua cessione da 64 milioni di euro, non aveva con...

Uomini e donne - il dramma di Marta Dopo il rifiuto choc di Nicolò Video : Questo pomeriggio a Uomini e donne è andata in onda la scelta finale di Nicolò Brigante [Video]. Il tronista ha preso finalmente una decisione e dopo mesi e mesi di trono ha scelto di chiudere il suo percorso con Virginia. E' lei, infatti, la corteggiatrice con la quale ha deciso di prore questo percorso fuori dagli studi televisivi, preferendola a Marta. Un colpo di scena del tutto inaspettato per la corteggiatrice rifiutata la quale non ha ...

“No - non ti voglio”. Grande Fratello - e la coppia scoppia. Sembrava che fosse l’amore più sicuro per sbocciare. Ma Dopo l’ultimo faccia a faccia c’è stato il clamoroso rifiuto. La dinamica che ha diviso i fan : Erano in molti, fin dall’inizio a sognare una probabile storia d’amore tra i due ma a quanto pare non è aria. dopo una settimana vissuta quasi in simbiosi, i due si sono allontanati dopo la terza puntata del reality show. E quando lei ha fatto delle avance esplicite, lui ha subito messo le cose in chiaro. Nessun flirt, niente di romantico tra i due. I protagonisti ovviamente sono Alberto e Aida. L’imprenditore di Viterbo ha chiarito ...

Bimba di 4 anni morta di otite Dopo rifiuto ricovero a Brescia/ Spedali Civili - “grave ascesso al cervelletto” : Brescia, Bimba di 4 anni morta di otite in forma acuta: Gottolengo, ultime notizie e caso segnalato in Procura. È stata rimandata a casa da due oSpedali: la replica degli Spedali Civili(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 20:02:00 GMT)

Una Vita - anticipazioni spagnole : la punizione Dopo il rifiuto : anticipazioni Una Vita, prossime puntate: Elvira rifiuta Liberto Il pentagono formato da Elvira, Simon, Liberto, Rosina e Arturo continuerà ad essere al centro delle prossime puntate di Una Vita. La soap spagnola, che ha appassionato il pubblico di Canale5 con l’amore sfortunato tra German e Manuela, vedrà presto nascere una nuova appassionante storia d’amore ad Acacias 38. dopo le peripezie sentimentali di Mauro e Teresa i ...