Dopo 15 anni in Rai - Roberto Giacobbo passa a Mediaset : ecco cosa condurrà : 'Roberto Giacobbo, uno dei più noti e apprezzati divulgatori televisivi italiani, diventa un professionista Mediaset'. Dopo settimane di indiscrezioni e voci di corridoio, la...

La figlia di Liam Gallagher ritrova il padre Dopo vent’anni - la prima foto insieme coi fratelli : La figlia di Liam Gallagher, Molly Moorish, ha incontrato per la prima volta suo padre dopo 19 anni: lo storico frontman degli Oasis, ora hitman solista che ha sbaragliato la classifica inglese con l'album di debutto As You Were, non è stato certo un padre presente per questa ragazza che ha visto solo una volta da bambina. Ora però il rocker ha condiviso una sua foto accanto alla figlia di 21 anni, nata dalla storia con Lisa Moorish con cui ...

Ragusa - rimpatriata di studenti Dopo 50 anni : All'appuntamento erano presenti anche alcuni insegnanti. Una bella iniziativa ricca di ricordi e conclusa con la promessa di rivedersi presto

Cobra Kai - 34 anni Dopo Karate Kid la serie su YouTube è un gioiello : La notizia che Cobra Kai esiste ed è una serie in 10 puntate da mezz’ora fa già sorridere. I personaggi di Karate Kid, 34 anni dopo il film originale, visti dal punto di vista di quello che era il villain, alle prese oggi con una specie di strana rivincita. Vedere poi William Zabka e Ralph Macchio, gli interpreti originali di John Lawrence e Daniel Larusso, invecchiati ma molto simili a com’erano, fa ancora più sorridere. Infine vedere il kimono ...

Gaia Trussardi e Adriano Giannini/ Weekend d’amore a Portofino : nuova vita Dopo addio all'azienda di famiglia : Gaia Trussardi e Adriano Giannini sono stati pizzicati dai paparazzi durante una sera romantica a Portofino, dove lei si trovava per impegni lavorativi.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:59:00 GMT)

Mafia - 26 anni Dopo Capaci - Palermo celebra Falcone e Borsellino : Palermo , askanews, - Ventisei anni dopo la strage di Capaci, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti di scorta Vito Schifani, Antonio Montinaro e ...

Richard Gere Dopo 30 anni torna in tv con MotherFatherSon di BBC Two : La tv continua a sedurre gli attori del grande schermo e se si tratta di volti che hanno fatto la storia del cinema, la notizia diventa immediatamente significativa.Richard Gere entra nel fantastico mondo della serialità come protagonista di un drama in otto parti di BBC Two intitolato MotherFatherSon. Creato da Tom Rob Smith, autore di The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, un dramma familiare che vedrà Helen McCrory ...

GB - violentissimo scontro tra Ferrari e Porsche : proprietari fuggiti Dopo danni per 100mila euro [VIDEO] : dopo il violentissimo incidente che ha coinvolto una Ferrari 458 Spider e una Porsche 718 Cayman, entrambi i proprietari delle auto sono scappati Una rotonda della località inglese di Sheffield è stata teatro di un violentissimo, quanto “costoso” incidente che ha visto protagoniste due preziose e velocissime supercar. L’impatto ha infatti coinvolto una Ferrari 458 Spider da quasi 200mila euro e una Porsche 718 Cayman che sfiora i 100mila ...

Londra - arrestato pedofilo italiano/ Preso 50 anni Dopo gli abusi : molestò due sorelline minorenni : Un italiano, emigrato a Londra in cerca di lavoro, avrebbe molestato sessualmente due sorelline della famiglia che lo ospitava: è stato arrestato 50 anni dopo i casi(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:27:00 GMT)

Clive - l’uomo di 63 anni che Dopo la pensione dona sperma alle donne che vogliono avere figli : L'uomo gira per l'Inghilterra consegnando sperma a domicilio alle donne che intendono rimanere incinta.Continua a leggere

Bloccati tra le fiamme Dopo lo schianto in A31 - Arianna muore a 16 anni insieme al papà : La giovane era uscita prima da scuola per andare a un torneo di tennis. Il padre la stava accompagnando quando si son imbattuti in un incidente mortale avvenuto poco prima e si son fermati. Un tir però è piombato su di loro travolgendoli e innescando un incendio che li ha intrappolati nell'abitacolo.Continua a leggere