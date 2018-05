Dogman La storia dell' uomo che voleva difendersi dalla violenza

Dogman - di Matteo Garrone : una storia umana - tra degrado e violenza : Grande successo di pubblico e critica al Festival di Cannes 2018 per Dogman , di Matteo Garrone , successo convalidato dalla Giuria conl'assegnazione del premio come miglior attore a Marcello Fonte. ...

L’incredibile storia di Marcello Fonte - migliore attore a Cannes per «Dogman» : Il premio lo ha ricevuto dalle mani di Roberto Benigni: proprio lui che, ironia della sorte, tredici anni fa aveva rifiutato il ruolo per il quale oggi stava salendo su quel palco. Marcello Fonte è l’attore «per caso» scelto da Matteo Garrone per il suo ultimo film Dogman (in sala dal 17 maggio), e che, con la sua tenera e umanissima interpretazione e semplicità, ha conquistato la giuria di Cannes (e non solo quella), vincendo la Palma ...