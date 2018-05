Dodici rapine nel giro di quattro mesi | arrestate due persone

Milano : Dodici arresti per furti e rapine (2) : (AdnKronos) - Tra i destinatari della misura sono state individuate, in particolare, tre figure: un titolare di un’officina di carrozzeria, a capo di diversi collaboratori, i quali, in tempi rapidissimi, smontavano le auto provento di furto per ricavarne pezzi di ricambio; un cittadino albanese, a c