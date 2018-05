Di Maio | tra nomi c' è sicuramente Savona Tempi governo dipendono da Conte e Quirinale

Governo - lungo incontro tra Conte e Mattarella per l’incarico. Di Maio : ?«Sui ministri decide il Colle». Salvini : «No a veti» : Il candidato premier di Movimento Cinque Stelle e Lega al Colle per l' incontro con il presidente Mattarella . Nel corso della mattinata Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno confermato il suo nome nonostante le polemiche sul curriculum del professore di diritto privato. Di Maio :?«Inizia la Terza Repubblica, Conte sarà premier politico». Lega:?«Pronti a partire». Post di Di Battista contro il Colle diventa un caso ...

Contratto di governo - Boeri bacchetta Di Maio e Salvini : “Costi per le pensioni sono più alti” : Tito Boeri ammonisce Salvini e Di Maio , a proposito della cosiddetta quota 100. Secondo il presidente dell'Inps avrebbe la misura avrebbe "un costo immediato di 15 miliardi all'anno", quindi molto di più dei 5 miliardi indicati sul documento siglato da M5S e Lega.Continua a leggere

DI Maio O CONTE PREMIER?/ L'amministratore delegato (di 2 soci) non basta - ridateci un politico : Non si tratta soltanto di individuare il nome del presidente del Consiglio, ma anche di mettere a fuoco la sua funzione. Che è già cambiata rispetto al passato. SAULLE PANIZZA(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 06:02:00 GMT)CONTE PREMIER/ Ma Mattarella riapre la crisi tra Di MAIO e Salvini, di A. FannaSPILLO/ La bordata di Fitch e gli appetiti della speculazione sull'Italia di SalviMAIO, di S. Luciano