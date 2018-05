Di Maio | Savona? E' fra nomi della Lega

Governo - Luigi Di Maio (M5s) : “Savona? Valore aggiunto - ma ministri li scelgono Mattarella e Conte” : “Paolo Savona? Un Valore aggiunto. Una persona valida che ci può dare una mano a livello nazionale e internazionale. Ma i ministri li sceglie il Presidente della Repubblica di concerto con il premier incaricato Conte“. Così Luigi Di Maio lasciando Montecitorio. “Per me e per Salvini Savona è una persona all”altezza della situazione, ma capiamo che c”è un’interlocuzione istituzionale da fare”, ha ...

Governo Conte - Tesoro unico rebus : Di Maio e Salvini vogliono l'euroscettico Savona : Mattarella ha affidato l'incarico per la formazione del Governo a Giuseppe Conte, che ha accettato con riserva. I prossimi "step" prevedono...

Salvini e Di Maio fanno muro : Savona al ministero del Tesoro Le frasi contro euro e Berlino che spaventano l’Europa : Già al governo con Ciampi, il docente candidato a diventare ministro dell’Economia piace a Salvini e Di Maio proprio per le sue posizioni contro la moneta unica, Berlino e le élite. Nel pomeriggio si è dimesso da un fondo inglese «per impegni pubblici»

Savona la spunta all'Economia con l'ok anche di Di Maio. Giorgetti alle Infrastrutture - Fontana sottosegretario a Palazzo Chigi... : Giuseppe Conte è da circa mezz'ora nello studio del presidente della Repubblica, quando Matteo Salvini riunisce i suoi a Montecitorio. Il via libera a Paolo Savona ministro dell'Economia sarebbe arrivato e anche i 5Stelle sono d'accordo. La condizione che poneva il Carroccio era proprio questa: Conte premier, indicato dai pentastellati, e Savona in quota Carrroccio. Altrimenti, hanno ripetuto più volte, "salta tutto".Ora, che il ...

Luigi Di Maio vuole far fuori Paolo Savona - il ministro all'Economia di Salvini : Durante il vertice a pranzo il clima è diventato più teso quando i due leader hanno cominciato a parlare del ministro dell'Economia. 'Dobbiamo essere realisti, tu proponi Paolo Savona ', avrebbe ...

M5S ci riprova con Di Maio - braccio di ferro su Savona : Dopo l'euforia di lunedì, quando Luigi Di Maio e Matteo Salvini scendendo dal Colle avevano annunciato urbi et orbi la nascita del governo giallo-verde, ieri è stato il giorno degli attriti. Facce ...

Governo Lega-M5s - Mattarella convoca Conte alle 17.30/ Di Maio “per Salvini non vincolante Savona a Economia” : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella convoca Conte al Quirinale per le 17.30: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini e Di Maio confermano il premier(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:25:00 GMT)

Savona e Conte - cosa ci trovano Salvini e Di Maio? Sono uomini dell’establishment : A quanto mi è dato di sapere, nell’attuale ricostruzione della lunga vita di relazione del professor Paolo Savona – ad oggi ancora in corsa per una poltrona ministeriale in quota Matteo Salvini – resta tuttora aperto un piccolo buco nero, che va dal 1976 al 1980. Infatti, questo quadriennio corrisponde al periodo in cui il noto personaggio ricoprì la carica di direttore generale della Confindustria; alla corte di Guido Carli, che se ...

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – 'Non mi pare Salvini abbia detto questo". Così il leader M5S Luigi Di Maio, lasciando la Camera, ai cronisti che gli chiedevano se il ticket Conte premier e Savona al ministero dell'Economia sia vincolante per il futuro Governo.

Governo M5s-Lega - Conte o Di Maio premier?/ Scelta di Mattarella e dubbi su Savona : Salvini stretto da alleati : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella decide tra Conte o Di Maio premier: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini stretto dagli alleati di centrodestra(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 10:11:00 GMT)

M5S ci riprova con Di Maio - braccio di ferro su Savona : Nel faccia a faccia, dopo qualche minuto di chiacchiere e battute, viene al pettine il nodo del ministro dell'Economia. E qui il gioco, assente il promesso...

Conte scivola sul curriculum - Di Maio torna in pista ma è scontro su Savona : Di fronte al disco quasi rosso versus Savona, Salvini si è immediatamente irrigidito: 'Caro Luigi, vorrei ricordarti che questa scelta sull'Economia fa parte di un pacchetto complessivo. Se salta ...

Governo - Conte e Savona su graticola : ipotesi Di Maio premier - no di Salvini : Nel caso in cui presidente del Consiglio e ministro dell'Economia saltassero, tutte le carte andrebbero rimescolate, dunque il Movimento tornerebbe a spingere per avere il suo candidato premier a ...