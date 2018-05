Di Maio e Salvini blindano Savona | Mattarella | “Inammissibili diktat a Conte e Quirinale” 

Governo : Salvini-Di Maio al lavoro su squadra - Lega insiste su Savona : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Contatti continui tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio al lavoro sui nodi della squadra di Governo . Il leader della Lega e quello dei 5 Stelle sono entrambi alla Camera nel palazzo dei gruppi, a poca distanza dalla sala dei Busti a Montecitorio dove sono in corso le consultazioni del premier incaricato, Giuseppe Conte. Non è escluso che al termine degli incontri possa esserci un vertice a tre Salvini-Di ...

Governo : Salvini e Di Maio rilanciano su Savona. Colle avverte : 'No ai diktat' : Partita, nella quale resta il nodo dell'Economia con il Movimento e il Carroccio che non sembrano voler arretrare dalla loro prima scelta, Paolo Savona. Se il timing verrà rispettato lunedì e martedì ...

Governo : Salvini-Di Maio al lavoro su squadra - Lega insiste su Savona : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Contatti continui tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio al lavoro sui nodi della squadra di Governo . Il leader della Lega e quello dei 5 Stelle sono entrambi alla Camera nel palazzo dei gruppi, a poca distanza dalla sala dei Busti a Montecitorio dove sono in corso le consultazioni del premier incaricato, Giuseppe Conte. Non è escluso che al termine degli incontri possa esserci un vertice a tre Salvini-Di ...

Boldrini contro Salvini e Di Maio : "Al governo leader maschilisti" : "Nel nuovo governo rischiano di entrare dei leader di partito che si vantano di essere maschilisti". Nel corso dell'intervento al convegno Donne costituenti alla Camera del Lavoro di Milano, Laura Boldrini è tornata ad attaccare a testa bassa Matteo Salvini e Luigi Di Maio , che in queste ore stanno formando il governo , accusandoli, appunto, di vantarsi di "essere maschilisti" e di portare "avanti il maschilismo come una bandiera".Durante ...

Di Maio - Salvini e gli apprendisti stregoni : È probabile che come dicono in molti il governo che sta per nascere sia il più a destra della storia repubblicana. Certamente è il primo governo da settant'anni, non solo in Italia ma in tutta l'Europa occidentale, formato interamente da forze estranee alle tradizioni costitutive della moderna democrazia europea: popolari, socialisti, liberali, con l'aggiunta più recente dei verdi che nell'Europa del centro-nord ...