Deutsche bank annuncia il taglio di 7 000 posti di lavoro

Deutsche bank conferma licenziamenti - taglio di 7.000 posti di lavoro : Deu

Deutsche bank taglierà 7mila posti di lavoro in tutto il mondo : La banca tedesca Deutsche Bank ha annunciato che taglierà più di 7mila posti di lavoro, nell'ambito di un piano per tornare a produrre profitti. La riduzione del personale riguarderà la banca a ...

Deutsche bank - i tagli saranno 7mila. La scure sull'attività di trading : MILANO - Dopo le indiscrezioni della stampa, Deutsche Bank ha annunciato l'intenzione di tagliare oltre 7.000 posti di lavoro per rassicurare gli investitori rispetto alla volontà di tornare alla ...

Deutsche bank taglia più di 7mila posti di lavoro in tutto il mondo : Il colosso bancario tedesco Deutsche Bank ha annunciato un piano per tagliare oltre 7.000 posti di lavoro in tutto il mondo. Le riduzioni di personale, che riguardano circa un dipendente su dieci, toccheranno tutte le regioni del...

Deutsche bank taglierà 7mila posti di lavoro in tutto il mondo : La banca tedesca Deutsche Bank ha annunciato che taglierà più di 7mila posti di lavoro, nell’ambito di un piano per tornare a produrre profitti. La riduzione del personale riguarderà la banca a livello globale, con l’obiettivo di passare da 97mila The post Deutsche Bank taglierà 7mila posti di lavoro in tutto il mondo appeared first on Il Post.

Deutsche bank - una mina per l'Europa : Altro che le 'cenerentole' italiane rimaste per mesi al centro dei radar della Bce, la vera mina vagante del credito in Europa è diventata Deutsche Bank. Alla vigilia dell'assemblea dei suoi 4.500 ...

Deutsche bank taglia oltre 7mila posti lavoro in tutto il mondo : Roma, 24 mag. , askanews, Il colosso bancario tedesco Deutsche Bank ha annunciato un piano per tagliare oltre 7.000 posti di lavoro in tutto il mondo. Le riduzioni di personale, che riguardano circa ...

Deutsche bank mina vagante d'Europa. La banca tedesca taglia più di 7mila posti : La grande ritirata è iniziata e i contraccolpi rischiano di costituire un serio problema per l'intera Europa. La minaccia, questa volta, arriva dalla Germania. Deutsche Bank annuncia di voler tagliare fino a 7mila posti di lavoro in tutto il mondo, portando i suoi dipendenti dagli attuali 97mila a meno di 90mila. Un taglio consistente, che interesserà tutte le attività e che è la cartina di tornasole di una situazione ...

Deutsche bank : annuncia oltre 7mila tagli - dipendenti sotto quota 90mila : Roma, 24 mag. (AdnKronos/dpa) – Deutsche Bank taglierà oltre 7mila posti di lavoro e il personale scenderà dagli attuali 97mila dipendenti sotto quota 90mila. E’ l’annuncio che arriva dalla seconda più grande banca tedesca, prima dell’avvio dei lavori dell’assemblea degli azionisti oggi a Francoforte, la prima con il nuovo numero uno dell’istituto Christian Sewing. L'articolo Deutsche Bank: annuncia oltre ...

Deutsche bank : allo studio per ridurre forza lavoro di quasi 10 mila unità - stampa - : Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Deutsche Bank avrebbe allo studio un piano per ridurre la forza lavoro di quasi 10 mila unità, pari a circa il 10% della forza lavoro. La misura ...

Invito all'acquisto per Deutsche Bank : Chiusura dell'11 maggio Bene la prima banca tedesca come assets , tra i componenti del DAX30 , con un rialzo dello 0,34%. Operatività odierna: Su questi prezzi fissati a 11,64 Euro, Deutsche Bank è ...

Deutsche bank - intesa su 222 esuberi : Accordo raggiunto tra sindacati e Deutsche Bank sul Piano Strategy 2020 per la ristrutturazione della banca, il cui punto focale in Italia, dove l'istituto è guidato da Flavio Valeri, sono 222 esuberi.

Deutsche bank : utili primo trimestre crollano -79% - giù anche il fatturato : Nel primo trimestre dell'anno, gli utili netti di Deutsche Bank hanno sofferto un crollo del 79% su base annua, a 120 milioni di euro, molto al di sotto dei 376 milioni di euro previsti dal consensus.

Deutsche bank annuncia riassetto e tagli al personale : Deutsche Bank annuncia una revisione delle sue attività di corporate e investment Banking , Cib, e ulteriori misure di efficienza, allo scopo di contenere la base di costo sotto i 23 miliardi di euro ...