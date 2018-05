Detto Fatto | chi sarà la nuova conduttrice? Ecco le tre candidate

Retroscena Blogo : Detto Fatto - le voci sulla conduttrice che prenderà il posto di Caterina Balivo : Chi arriverà a Detto Fatto per prendere il posto di Caterina Balivo, in procinto di passare su Rai1, diretta dal suo grande estimatore Angelo Teodoli, con un talk show tutto suo collocato nel primo pomeriggio subito dopo il Tg1? La risposta, al momento, pare non ancora definitiva, ma nei prossimi giorni la situazione dovrebbe sbrogliarsi. Secondo quanto risulta a Blogo, il direttore di Rai2 Andrea Fabiano vorrebbe sostituire la Balivo con ...

Vittima abusi di Padre Karadima/ Il Papa mi ha Detto : "Se sei gay non importa - Dio ti ha fatto così e ti ama" : Papa Francesco ha incontrato tre persone abusate dal sacerdote cileno sotto inchiesta, gli ha detto che essere omosessuale è la volontà di Dio e che Dio lo ama così come è

Il prete gay e vittima di pedofilia Juan Carlos Cruz : "Il Papa mi ha Detto : 'Dio ti ha fatto così e ti ama'" : Da bambino Juan Carlos Cruz subì abusi da un prete pedofilo, Fernando Karadima. Oggi è omosessuale e la sua storia - raccontata da The Guardian - arriva nel mezzo dello scandalo che scuote la Chiesa cilena, che vede al centro proprio Karadima, oggi 87enne. In un incontro privato di alcune settimane fa, riferisce Cruz, Papa Francesco gli avrebbe detto che è stato Dio a crearlo così e che lo ama così ...

Caterina Balivo e l’addio a Detto Fatto : ecco cosa condurrà su Rai1 : Detto Fatto senza la Balivo: anticipazioni del Caterina Balivo show di Rai1 La prossima stagione televisiva, che partirà da questo settembre, vedrà i palinsesti della Rai modificarsi notevolmente. Un cambiamento importante vedrà protagonista, come si sapeva già da un po’, la conduttrice campana Caterina Balivo, che lascerà Rai Due e il suo programma sui tutorial, Detto Fatto, per approdare su Rai Uno con, come anticipato da TvBlog nei ...

Detto Fatto - perché Caterina Balivo non va in onda? Ecco quando la Rai ha deciso di farlo tornare in tv : Fans di Caterina Balivo in ansia per l'assenza in tv del programma Detto Fatto, che solitamente andava in onda nel primo pomeriggio Rai. In realtà, il programma è stato cancellato momentaneamente per ...

Caterina Balivo lascia Detto Fatto. Ecco chi potrebbe sostituirla : Cambio al timone di Detto Fatto. Caterina Balivo lascia il contenitore pomeridiano di Rai 2 per nuovi impegni televisivi. Chi la sostituirà? Dopo cinque edizioni di successo Caterina Balivo ha deciso di lasciare Detto Fatto. La notizia, manco a dirlo, è immediatamente rimbalzata su tutti i magazine e quotidiani visto che la conduttrice partenopea per diversi anni è stata non solo la conduttrice, ma anche autrice del contenitore pomeridiano di ...

Caterina Balivo - tutte le candidate alla conduzione di Detto Fatto : Caterina Balivo lascia dopo 5 anni la guida del programma pomeridiano di Rai 2, Detto Fatto , e secondo quanto rivela Spy , andrà a Rai 1 a condurre un nuovo show in onda dalle 14 alle 16, prima de La ...

Balivo - addio a Detto Fatto : la conduttrice lascia il programma - ecco chi la sostituirà : Un addio importante per il pomeriggio in tv della Rai. Caterina Balivo , amata presentatrice di Detto Fatto , è pronta a traslocare a Rai 1 lasciando il seguito programma del primo pomeriggio. La ...

Caterina Balivo / Voglia di un terzo figlio e di cambiare aria : addio a Detto Fatto ma... : Caterina Balivo si confida tra le pagine del settimanale F e svela: “Voglio il terzo figlio!”, poi confida i suoi prossimi impegni, “Pubblicherò il primo romanzo”.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 14:08:00 GMT)

Detto Fatto - Serena Rossi rifiuta la conduzione : i motivi della decisione : Serena Rossi rifiuta la conduzione di Detto Fatto: svelati i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione Di recente l’arrivo di Serena Rossi a Detto Fatto come nuova conduttrice del programma era stato dato quasi per certo. La notizia, però, è stata adesso smentita dal settimanale Oggi che, nel suo ultimo numero, ha svelato […] L'articolo Detto Fatto, Serena Rossi rifiuta la conduzione: i motivi della decisione ...

Detto Fatto - perché il programma di Caterina Balivo non va in onda : Brutte notizie per i fan di Detto fatto che lunedì 7 maggio si sono sintonizzati su Rai2 per seguire una nuova puntata del programma di Caterina Balivo. Il palinsesto infatti non prevede la messa in onda della trasmissione ma, al suo posto, alcuni telefilm che occupano il pomeriggio della rete. Il motivo è presto Detto: bisogna fare largo al Giro d’Italia che da martedì 8 maggio viene trasmesso proprio su Rai2. Lo stop durerà fino a lunedì ...

Detto Fatto oggi non è andato in onda - ecco perché : cosa sta succedendo alla Rai : Venerdì 4 maggio 2018 è andata in onda l'ultima puntata di Detto Fatto , la trasmissione pomeridiana di Rai 2 condotta da Caterina Balivo . Niente paura però, nessun addio, ma solo una pausa dovuta a ...

'Non è giusto!'. Detto Fatto - fan furiosi : E infine un altro utente, che evidentemente non è un fan del ciclismo: "Perché devono monopolizzare tutta la Rai per il ciclismo? Sport inutile pieno di doping. Fate tornare Detto Fatto". "Quella? No!...

“Non è giusto!”. Detto Fatto - i fan sono a dir poco furiosi. Una notizia che non volevano proprio sentire sul programma di Caterina Balivo. E in rete si scatena il delirio : Brutta notizia per i fan di Detto Fatto, il programma amatissimo condotto da Caterina Balivo su Raidue. E infatti, non appena si è sparsa la voce, sui social sono arrivati i primi commenti furibondi: i telespettatori non hanno preso bene la decisione della Rai, che a quanto pare, però, è definitiva, anche se a molti non va giù. Per chi non avesse ancora sentito l’ultima, la trasmissione della Balivo verrà sospeso. Calma: sospeso, ...