Delle donne in Battlefield V? Piovono le critiche per mancanza di accuratezza

Povertà e malattie della tiroide : il 54.7% Delle donne incinte e povere non fa prevenzione : Il 54,7% delle donne incinte che vivono in stato di Povertà non assume acido folico o integratori multivitaminici per la gravidanza. La percentuale arriva al 41,4% tra le italiane, al 60,1% tra le straniere. Sono i dati emersi durante il convegno in cui sono stati presentati i dati conclusivi della ricerca “Povertà, carenza di iodio e malattie della tiroide” (giovedì 24 maggio – Auditorium San Fedele, Milano). La ricerca e il convegno sono ...

Dieta Delle donne per dimagrire 3 chili : 1000 calorie al giorno : La Dieta della donne da 1000 calorie al giorno puo' far dimagrire fino a 3 chili in sei giorni. E' bilanciata ma non adatta a tutti.

Per la Raggi la storia della Casa Delle donne può andare sul mercato : "La Casa apre le porte, il comune le chiude". Questo cartello veniva innalzato ieri alla manifestazione in Campidoglio in difesa della Casa Internazionale delle donne. La sindaca Raggi naturalmente nega, sostenendo al contrario di voler rilanciare un progetto della sua amministrazione per le donne. Ma la realtà dei fatti e le scelte concrete ci dicono il contrario.La proposta che il Comune avanza implica lo sfratto della Casa ...

Le 'violenze invisibili' a danno Delle donne : E anche se ama fare sport, rinuncia alla palestra perché lui 'non si fida di chi la frequenta'. Tutti questi comportamenti vengono giustificati con le scuse più disparate : un periodo troppo ...

Le “violenze invisibili” a danno Delle donne : Quando parliamo di violenza sulle donne in genere ci riferiamo a stupri o percosse. Esistono, però, altre forme di abuso, quelle “invisibili”, che non vanno sottovalutate e spesso sono un preludio alla violenza fisica. Piccoli o grandi gesti quotidiani che condizionano il gentil sesso. La donna viene colpita nella sua psiche, nella sua autostima, nella sua anima. Tra le pareti di casa, capita che l’uomo, per prevalere in una ...

Aborto - come sarebbe la vita Delle donne senza la legge 194 : Per spazzare via le troppe discussioni ideologiche sul tema della legge 194, e insieme il clima contrario a questa norma che purtroppo si respira in giro (vedi manifesti di Roma, ma anche alcune dichiarazioni di un partito di governo come la Lega e delle destre in generale), bisognerebbe guardare molta fiction. Per vedere, ad esempio, cosa accadeva quando le legge non c’era. Ad esempio nell’Inghilterra degli anni Cinquanta – ...

Cuba : incidente aereo - morta una Delle tre donne sopravvissute

Casa Delle donne - ancora scontro sulla chiusura : L'incontro in Campidoglio sul futuro della Casa delle donne «Non è andaoa bene dal nostro punto di vista - ha fatto sapere la presidente Francesca Koch - L'unico dato...

Roma - vertice con la sindaca Raggi sulla Casa Delle donne : “Non vogliamo chiuderla. Ma è un progetto datato” : “vogliamo tranquillizzare la cittadinanza sulle voci sulla chiusura della Casa Internazionale delle Donne: l’amministrazione non ha questa intenzione”. È quello che assicura Rosalba Castiglione, assessora al Patrimonio di Roma Capitale, al termine dell’incontro, avvenuto oggi in Campidoglio, con le rappresentanti del Direttivo della Casa Internazionale delle Donne. Incontro cui erano presenti anche la sindaca Virginia ...

Roma - in piazza per la Casa Delle donne : 22.11 Migliaia di donne hanno manifestato in piazza del Campidoglio a Roma per protestare contro il possibile sfratto della Casa internazionale delle donne. Tra loro, anche l'ex presidente della Camera Boldrini, le scrittrici Dacia Maraini e Lidia Ravera, l'ex ministra Madia, la presentatrice Serena Dandini. La presidente della Casa delle donne, Francesca Koch ha visto la sindaca: "L'incontro non è andato bene", ma la Raggi e l'assessore al ...

Roma - Casa Delle donne : “Mozione di chiusura? Non ha senso”. “Raggi vieni - questo posto è anche tuo” : Francesca Koch e Lia Migale, presidente e membro del direttivo della Casa Internazionale delle donne, spiegano il provvedimento del Campidoglio che prevede la chiusura del centro culturale a Roma e le proposte avanzate dal collettivo per il risanamento, a margine di una conferenza al Senato della Repubblica. L'articolo Roma, Casa delle donne: “Mozione di chiusura? Non ha senso”. “Raggi vieni, questo posto è anche tuo” ...

Roma : Finocchiaro - si tuteli autonomia Casa Delle Donne : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Quella della Casa Internazionale delle Donne è un’esperienza unica, nota e apprezzata in tutto il mondo, proprio perché è autonoma. Penso che questa autonomia debba essere difesa, a sostegno di un’esperienza che in quarant’anni ha coinvolto e aiutato migliaia di Donne, costituendo un patrimonio per la città di Roma e per le sue amministrazioni, di ogni colore politico”. Lo afferma ...

