Del Gaudio | un legal thriller tra Calciopoli e boss pentiti

FELICE Del GAUDIO/ "Desert" : serenata per contrabbasso solo : Dopo una lunga carriera al servizio di dozzine di artisti, FELICE Del GAUDIO pubblica un nuovo disco solista una operazione coraggiosa per solo contrabbasso. LUIGI VIVA(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 06:33:00 GMT)ELTON JOHN A VERONA/ Ecco perché il Popolo della Famiglia rovina battaglie che meritano ben altro impeCHESTER BENNINGTON/ Mike Shinoda ricorda il cantante dei Linkin Park: in cerca di una risposta