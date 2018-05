Degrado rifiuti a Roma | la buca diventa discarica davanti ai Musei Vaticani

huffingtonpost

(Di giovedì 24 maggio 2018) Un recente sondaggio Eurostat aveva fatto scattare l'allarme: solo il 9% deini è soddisfatto del grado di pulizia della "città eterna". Ed è proprio uno di loro, il responsabile centro studi del Movimento Animalista Rinaldo Sidoli, a denunciare in una nota l'ennesima situazione di:"Mancano i cestini della spazzatura ae a viale dei Bastioni di Michelangelo, una recinzione per unauna"E visto il luogo della, l'imbarazzo è doppio:"Siamo in prossimità deidove tutti i giorni migliaia di turisti passano ad ammirare la 'grande immondizia'. È l'immagine di una Capitale ostaggio del"Il responsabile del partito presieduto da Michela Brambilla, si è poi rivolto all'amministrazione Raggi, rea di "continuare a dire che va tutto bene", chiedendo alla sindaca Cinque Stelle di ...