Davvero Renzi sta preparando un nuovo partito da lanciare in autunno?

agi

(Di giovedì 24 maggio 2018) Il Governo Conte non è ancora nato e già la prima vittima potrebbe averla fatta. Non è tanto il centrodestra, la cui implosione si è verificata nel corso delle trattative, ma il Pd, grazie al tempismo con cui Matteo Renzi, deluso dagli esiti della recente assemblea nazionale del, si prepara aunsoggetto, magari ispirato a qualche modello transalpino. In marcia, cittadini! Il sospetto circolava da tempo tra gli addetti ai lavori, fin dal giorno dopo le elezioni di marzo, ma ora a dargli una certa concretezza arriva un articolo del Giornale, dove si dice senza mezzi termini che “le due anime del Pd, o di quel che ne è rimasto, stanno volando verso la scissione, o meglio, l'anima renziana punta a rinascere in unsoggetto politico. Unsoggetto in gestazione, la cui costruzione è in fase avanzata ...