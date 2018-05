Daniele Bossari e Filippa Lagerback | svelato il tema del matrimonio e altri dettagli

Daniele Bossari e Filippa Lagerbäck quasi sposi e altre storie : Torna l’appuntamento del weekend con le storie più lette della settimana appena trascorsa. Le attenzioni sono state tutte (o quasi) per il royal wedding di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, che sarà celebrato sabato 19 maggio nella St. George Chapel del Castello di Windsor. Ma non sono mancati altri gossip. Dall’Italia e dall’estero. Tutte le ultime notizie dal mondo delle star. Royal Wedding. George e Charlotte ...

Daniele Bossari e Filippa Lagerback svelano i dettagli del matrimonio : Filippa Lagerback e Daniele Bossari sposi il 1° giugno: tutti i dettagli Sono passati circa sei mesi dalla romantica proposta di matrimonio fatta da Daniele Bossari a Filippa Lagerback in diretta in una puntata del Grande Fratello Vip. Bossari, che poi ha vinto la seconda edizione del reality show di Canale5 condotto da Ilary Blasi, si è messo a nudo nella casa più spiata d’Italia parlando del suo periodo buio superato grazie anche a ...

Filippa Lagerback e Daniele Bossari - matrimonio il primo giugno : Manca ormai pochissimo alle nozze fra Filippa Lagerback e Daniele Bossari, che si giureranno amore eterno il prossimo 1 giugno. Dopo 18 anni d’amore e una figlia di 14 anni, Stella, i due conduttori hanno deciso di fare il grande passo. La decisione è arrivata dopo una lunga crisi che lo stesso Daniele Bossari ha raccontato durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Lontano dalla tv e dimenticato dai telespettatori, ...

Filippa Lagerback e Daniele Bossari : «Proveremo a non piangere» : «Promettiamo di farvi divertire, ma non che non piangeremo». Filippa Lagerback, 44 anni, e Daniele Bossari, 43, a meno di un mese dalle nozze hanno le idee chiare. Il più ormai è fatto: si sposeranno il primo giugno con rito civile a Varese; damigella d’onore, la figlia Stella, 14; wedding planner, il guru dei matrimoni Enzo Miccio; testimoni di lei, Barbara Snellenburg e Monica Schlosse; testimoni di lui, Lorenzo Flaherty, conosciuto tra le ...

Daniele Bossari esprime il suo giudizio sui naufraghi dell’Isola : L’Isola dei Famosi: Daniele Bossari dice la sua sui naufraghi Ieri sera è andata in onda la penultima puntata della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi, e ci sono stati diversi colpi di scena. Cosa è successo? C’è stato l’ennesimo scontro tra Alessia Mancini e Jonathan Kashanian. Uno scontro, che ha diviso il gruppo di naufraghi. Difatti molti hanno preso le parti della Mancini, mentre altri hanno dato ragione a ...

Isola dei famosi - Daniele Bossari a Mara Venier : 'Quando accavalli le gambe...' - Alessia Marcuzzi sconcertata : 'Quando accavalli le gambe, si vede tutto'. L' Isola dei famosi si tinge di rosso, come le luci. Daniele Bossari , in diretta, fa presente a Mara Venier come la gonna di paillettes molto corto ...

“Potrei essere tua madre!”. E Mara Venier gela Daniele Bossari. Momento piccante all’Isola dei Famosi. E imbarazzante - tanto che Alessia Marcuzzi chiude il siparietto così : “Filippa - mi dispiace…” : Isola dei Famosi, la finale ora è a una manciata di giorni. E infatti nella penultima puntata del reality di Canale 5 sono stati decretati i 3 naufraghi finalisti con il solito sistema delle nomination. Oltre ad Amaurys Perez, ora concorrono per la vittoria anche Nino Formicola e Bianca Atzei. Nella dodicesima diretta dell’Isola, infatti, il gruppo ha nominato Jonathan e Nino. Il compito di salvare uno dei due è toccato ad Amaurys, ...

Isola dei famosi - Eva Henger brutale contro Mara Venier e Daniele Bossari : 'Bugiardi - mi avete chiesto scusa a telecamere spente' : In una durissima lettera al settimanale Dipiù, Eva Henger ha attaccato la conduttrice dell'Isola dei famosi per il trattamento subito nel corso dell'ultima puntata, senza risparmiare anche gli ...

“Ormai nessuno mi…”. Mara Venier lo rivela in diretta. Tutti zitti dopo la confessione spinta dell’opinionista all’Isola dei Famosi. Poi - come se tutto ciò non fosse già imbarazzante - arriva la reazione di Daniele Bossari. Hai capito… : Il pubblico adora Mara Venier. Opinionista all’Isola dei Famosi anche in questa edizione a dir poco travagliata, la zia Mara, quest’anno affiancata da Daniele Bossari, continua a mietere successo. Tra siparietti comici, confessioni imbarazzati, sfuriate senza filtri e scivoloni in diretta tv, la Venier dà sempre spettacolo in puntata. Anche nell’ultima, quando Alessia Marcuzzi, forse senza pensare troppo alle proprie parole, ...