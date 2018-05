Dal creatore dei Simpson “Disincanto” | la nuova serie animata Netflix

Nuova serie Dal creatore di Downton Abbey - Julian Fellowes firma Five Arrows sulla dinastia Rothschild : Buone notizie per gli appassionati di Downton Abbey: il creatore della serie cult di ITV, Julian Fellowes, sta lavorando ad una Nuova serie tv di ambientazione storica. Fellowes sta collaborando con lo sceneggiatore Ian Kelly su un soggetto originale per Sky Atlantic, per la serie intitolata Five Arrows. Secondo quanto riporta Deadline, il loro progetto racconterà la storia della famiglia Rothschild, nata da umili origini ma capace di ...