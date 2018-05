Cristiani di Cina e del mondo ' uniti spiritualmente' dalla Madonna di Sheshan

Hezbollah avanza in Libano e trascina anche i Cristiani di Aoun : Dopo nove anni, i Libanesi hanno votato ieri per il rinnovo del Parlamento. Cala l'affluenza, ma questo poteva essere messo nel conto, anche perché, e il discorso può? estendersi alla Tunisia che ha votato per le amministrative, la partecipazione mal si concilia con la crisi sociale e con venti di guerra che spirano sempre più forti in Nord Africa e nel Vicino Oriente. Ma al di là della sfiducia evidenziata dal dato ...