Così nacque la Terza Repubblica | fra le risate del mondo intero

Resistenza : in un libro fotografico storia - volti e sentieri della Linea Gotica. Wu Ming 2 : “Così nacque la piccola Repubblica della 36esima Brigata” : Quando da piccolo costruiva fortini nei crateri delle esplosioni vicino casa, a Razzuolo, nell’Alto Mugello in provincia di Firenze, Giancarlo Barzagli non sapeva che lì si erano scontrati oltre 1000 partigiani della 36ª Brigata Bianconcini Garibaldi con i soldati nazisti, che difendevano il loro ultimo avamposto, la Linea Gotica, nell’estate del ‘44. Oggi Giancarlo ha 37 anni e fa il fotografo. Giancarlo Barzagli da piccolo, mentre gioca ...